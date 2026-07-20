Casa Albă intenționează să promoveze mișcarea MAGA în Europa prin granturi oferite de USAID.

Administrația lui Donald Trump plănuiește să aloce două milioane de dolari în granturi, care vor fi distribuite prin Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Banii vor fi pentru susținerea inițiativelor legate de MAGA în Europa și alte regiuni. Despre aceasta scrie Financial Times, citând o copie a notificării trimise de Departamentul de Stat către congresmeni.

În mesajul Departamentului de Stat se afirmă că unul dintre principalele obiective ale noilor granturi va fi „consolidarea libertății de exprimare” în Uniunea Europeană și Regatul Unit, care ar fi amenințate din cauza adoptării în UE a Legii privind serviciile digitale (DSA) și Legii privind piețele digitale (DMA).

De asemenea, Casa Albă propune să aloce cinci milioane de dolari pentru „dezvoltarea unui aliat civilizațional” în Uniunea Europeană. De exemplu, acestea pot fi inițiative pentru protejarea „libertății de exprimare, a competiției politice și a suveranității naționale” pe continentul european.

La 13 iulie, pe site-ul Departamentului de Stat al SUA a fost publicată informația despre lansarea unui program de finanțare cu un buget de cinci milioane de dolari, destinat „consolidării și dezvoltării rezilienței democratice, statului de drept, libertății de exprimare și libertății presei, precum și protecției drepturilor omului în Europa”.

Fondurile vor fi distribuite între doi sau trei beneficiari. În cerere se precizează că grantul poate fi obținut de organizații comerciale, non-profit și neguvernamentale, precum și de instituții de învățământ superior.

Ca răspuns la această publicare, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a îndemnat SUA să se abțină de la intervenția în alegerile germane.