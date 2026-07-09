Cântăreața britanică Bonnie Tyler a murit la vârsta de 75 de ani.

Interpreta britanică Bonnie Tyler a decedat în urma unor complicații apărute după o intervenție chirurgicală de urgență la intestin.

În primăvara anului 2026, cântăreței britanice i s-a efectuat o intervenție chirurgicală de urgență la intestin. Inițial, s-a anunțat că operația a decurs cu succes, iar artista chiar a început să se recupereze. Ulterior, starea ei s-a agravat brusc din cauza unei infecții apărute.

Atunci medicii au fost nevoiți să inducă pacienta în comă artificială — aceasta a fost o măsură necesară pentru a-i salva viața. Ei nu au făcut nicio previziune, lăsând-o pe artistă sub supraveghere medicală permanentă.

„S-a stabilit că interpreta britanică se află în stare de inconștiență și este conectată la ventilație mecanică. Medicii sunt foarte rezervați în privința prognosticului. Bonnie a fost internată din cauza unor probleme intestinale încă din 30 aprilie. Inițial, starea ei era considerată stabilă, însă după operație ceva nu a mers bine”, a relatat publicația Correio da Manhã.

Câteva zile mai târziu, reprezentanții interpretei Bonnie Tyler au făcut un anunț pe site-ul oficial al artistei, precizând că aceasta se recuperează, iar coma artificială ar trebui să ajute organismul: „Vom publica o declarație suplimentară atunci când vom putea”.

Abia acum s-a aflat că organismul nu a mai rezistat unei asemenea solicitări severe. Familia cântăreței Bonnie Tyler a confirmat vestea tristă. Rudele artistei le-au mulțumit fanilor pentru susținere și au cerut respectarea dreptului familiei la confidențialitate în acest moment tragic.

Amintim că artista a devenit cunoscută în întreaga lume datorită vocii sale inconfundabile, cu o tonalitate răgușită distinctivă. În 2013, cântăreața a reprezentat Marea Britanie la concursul „Eurovision” cu piesa „Believe In Me”. Vocea și carisma sa scenică vor rămâne pentru totdeauna în inimile a milioane de oameni.