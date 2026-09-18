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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Septembrie 2026, 20:46
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Candidatul la funcția de prim-ministru al României va prezenta programul guvernului săptămâna viitoare

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, desemnat de președinte drept candidat la funcția de prim-ministru al României, intenționează să prezinte săptămâna viitoare principiile de bază ale programului său de guvernare.

Candidatul la funcția de premier al României va prezenta programul guvernului săptămâna viitoare.
Candidatul la funcția de premier al României va prezenta programul guvernului săptămâna viitoare.

Mureșan a declarat că va fi pregătit să prezinte schițele programului de guvernare la începutul săptămânii viitoare și că, începând de astăzi, începe să îl pregătească împreună cu reprezentanții Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și partidului minorității maghiare, transmite eurointegration.com.ua, cu referire la digi24.ro.

„Sunt pregătit să formez un guvern serios, reformist și proeuropean, care va propune o agendă pentru modernizarea României… Sunt convins că România are nevoie cât mai curând de un guvern serios și de încredere – un guvern care va continua reformele, proiectele și programele începute anul trecut", a declarat el.

„Obiectivul nostru este să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare la începutul săptămânii viitoare", a adăugat Mureșan.

El a promis că va purta discuții cu deputații Parlamentului României pe baza priorităților programului și va asigura „transparență maximă".

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