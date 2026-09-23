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eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Septembrie 2026, 15:24
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Candidatul la funcția de premier al României așteaptă aprobarea sa săptămâna viitoare

Siegfried Mureșan a declarat că, la începutul săptămânii viitoare, se va adresa Parlamentului cu solicitarea de a acorda vot de încredere componenței Guvernului propuse de el.

Candidatul la funcția de premier al României așteaptă aprobarea săptămâna viitoare.
Candidatul la funcția de premier al României așteaptă aprobarea săptămâna viitoare.

Mureșan, care deocamdată nu are cele 233 de voturi necesare pentru a fi aprobat în parlament, intenționează să se întâlnească cu liderul celui mai mare partid din parlament, Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, pentru a încerca să obțină sprijinul acestuia, transmite eurointegration.com.ua.

El a mai menționat că intenționează să prezinte programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri în următoarele zile, înaintea unui posibil vot de învestitură, care va avea loc marți.

"În prezent, contăm pe sprijinul neechivoc al 169 de deputați, iar rezultatul votului va depinde dacă Partidul Social Democrat este ceea ce pretinde a fi, și anume un partid proeuropean responsabil, sau un partener al partidului de extremă dreapta AUR", a declarat Mureșan jurnaliștilor la București.

Criza politică din România continuă de la sfârșitul primăverii anului 2026, când social-democrații au părăsit precedenta coaliție de guvernare, din care făceau parte alături de Partidul Național Liberal, Alianța pentru Unirea Românilor și partidul minorității maghiare, și au susținut moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

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