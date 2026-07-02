Canada va propune o inițiativă privind crearea unei bănci globale pentru apărare.

Canada intenționează să anunțe crearea unei bănci globale pentru apărare, cu participarea a aproximativ 10 țări fondatoare, la summitul NATO din Turcia săptămâna viitoare.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, promovează Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB) în cadrul apelului său pentru crearea unei alianțe a „statelor mijlocii”, relatează eurointegration.com.ua, citând reuters.com.

„Ne-am stabilit summitul NATO ca termen limită... Scopul nostru este să anunțăm lista țărilor fondatoare”, a declarat într-un interviu Isabelle Hudon, negociatoarea principală a Canadei pentru lansarea acestei inițiative multilaterale și director general al Băncii de Dezvoltare a Afacerilor din Canada.

Scopul DSRB este consolidarea apărării țărilor aliate prin atragerea a până la 100 de miliarde de lire sterline (133 de miliarde de dolari) sub formă de finanțare ieftină.

Hudon a spus că în lista inițială probabil vor intra doar state europene (în afară de Canada), dar a refuzat să le numească. Ea a precizat că anunțul nu este garantat și depinde de negocierile finale cu aliații, în special în ceea ce privește angajamentele lor de capital.

„Prim-ministrul meu a spus că nu trebuie să urmărim perfecțiunea înainte de lansarea acestei inițiative, ci să reunim țările care sunt deja pregătite să devină membre fondatoare, iar apoi aderarea va rămâne deschisă”, a spus Hudon.

DSRB a purtat negocieri productive cu Coreea de Sud, iar șansele ca aceasta să se alăture ulterior sunt de 50 la 50, a menționat Hudon. Ea a adăugat că nicio altă țară din G7 nu s-a apropiat încă de semnarea acordului.

Deocamdată, doar Luxemburg s-a alăturat public Canadei, urmând să devină baza europeană a băncii. Vineri, Carney a declarat că o „masă critică” de țări intenționează să se alăture, fără a le numi.

DSRB solicită țărilor să contribuie proporțional cu dimensiunea economiilor lor. Acest lucru ar putea determina Canada să aloce până la 1,5 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari), în timp ce țările mai mici vor plăti între 500 și 750 de milioane de euro, a declarat o sursă familiarizată cu acest subiect.

Regatul Unit se abține să se alăture DSRB, preferând propriul său proiect de finanțare a apărării, cunoscut sub numele de MDM, împreună cu Olanda și Finlanda. Totuși, potrivit a două surse, a analizat posibilitățile de armonizare sau fuziune cu DSRB.

Germania s-a distanțat anterior de proiect, dar un reprezentant al Ministerului de Finanțe a declarat că de atunci s-a alăturat negocierilor DSRB ca observator și în prezent evaluează rezultatele.

Țara G7 Italia, precum și Spania, Turcia, Belgia și Ucraina au analizat aceste propuneri, au declarat mai multe surse. Ministerul Afacerilor Externe al Turciei nu a comentat imediat participarea țării, dar sursele notează că Ankara este interesată de proiect.

Olanda a declarat că nu participă, iar un reprezentant guvernamental a menționat că țara este complet concentrată pe inițiativa sa MDM împreună cu Regatul Unit și Finlanda.

Un grup de foști consilieri NATO pentru securitate, foști înalți militari și bancheri a propus crearea DSRB în 2024. La proiect, pe lângă băncile canadiene RBC, BMO, CIBC, National Bank of Canada, Scotiabank și TD Bank, s-au alăturat bănci de top mondiale, în special JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank și ING.