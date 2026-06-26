Canada ar putea participa la Eurovision 2027.

Radiodifuzorul public canadian CBC/Radio-Canada a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Europene de Radio și Televiziune, o condiție obligatorie pentru participarea țării la concursul internațional muzical Eurovision.

Așadar, în 2027, printre țările participante există probabilitatea să vedem Canada, transmite nv.ua.

Despre aceasta a fost anunțat pe site-ul oficial al Uniunii Europene de Radiodifuziune. Decizia a fost luată după votul de la cea de-a 96-a Adunare Generală EBU, care a avut loc pe 25 iunie la Praga. Astfel, compania canadiană de radiodifuziune și-a schimbat statutul de membru asociat al EBU, pe care îl avea din 1950, în membru cu drepturi depline.

Aceasta deschide calea pentru participarea țării la concursul muzical Eurovision. Încă din 2025, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a propus ideea participării Canadei la concurs, subliniind dorința de a avea legături politice și economice mai strânse cu Europa, notează BBC.

Guvernul lui Carney a declarat în noiembrie că colaborează cu CBC, compania canadiană publică de radiodifuziune, „pentru a explora posibilitatea participării la Eurovision”. Bugetul guvernului său includea 150 de milioane de dolari canadieni (80 de milioane de lire sterline) pentru finanțarea companiei de radiodifuziune.

Regulile Eurovision prevăd că participarea la concurs este deschisă țărilor ale căror organizații de radiodifuziune sunt membre EBU. Canada nu va fi prima țară non-europeană care se alătură concursului. La concurs participă activ Israel și Australia, iar în 1980 a participat Marocul.

„Vocea Canadei în această comunitate ne face mai puternici”, a spus Noël Curran, directorul general al Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU).

Canada nu a participat încă oficial la Eurovision, însă canadienii au urcat deja pe scena concursului și au câștigat. Astfel, în 1988, Celine Dion, o canadiană din provincia Quebec, a câștigat concursul reprezentând Elveția. Această victorie a ajutat-o pe Dion să înceapă cariera solo legendară.

În 2001, canadiana Natasha Saint-Pier a reprezentat Franța, iar în 2023 Franța a fost reprezentată de o altă canadiană — La Zarra.

Cel de-al 71-lea concurs muzical internațional Eurovision va avea loc în 2027 în Bulgaria, datorită victoriei cântăreței DARA cu piesa Bangaranga. Este prima victorie a Bulgariei la Eurovision. Reprezentanta Ucrainei, Leleka, cu piesa Ridnym, a ocupat locul nouă la Eurovision 2026.