Campionatul Mondial de Fotbal a atras în Mexic 3 milioane de turiști străini

Potrivit Ministerului Turismului din Mexic, în zilele Campionatului Mondial de Fotbal, țara a primit aproximativ 3 milioane de turiști străini. În Mexic s-au desfășurat 13 din cele 104 meciuri ale CM 2026.

În perioada 8 iunie - 12 iulie, turiștii străini au reprezentat aproximativ 40% din totalul de 7,5 milioane de călătorii în Mexico City, Guadalajara și Monterrey, orașele în care s-au desfășurat meciurile. Restul a fost format din turiști interni, scrie bloomberg.com.

Aceste cifre au depășit prognozele făcute înainte de începerea campionatului mondial — se estima că numărul total de turiști va fi în jur de 5,5 milioane. Potrivit guvernului Mexicului, turiștii au cheltuit în total 39,7 miliarde de peso (2,1 miliarde de dolari). Ministerul Turismului menționează că aproximativ 3 milioane de vizitatori au petrecut cel puțin o noapte în hoteluri sau în proprietăți închiriate pe termen scurt. Alte 4,5 milioane de persoane au vizitat țara fără a înnopta.

Gradul mediu de ocupare a hotelurilor a atins 65% în cele trei orașe gazdă, cu aproximativ 12% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025. În zilele meciurilor, gradul de ocupare a hotelurilor a variat între 85% și 95%, iar prețul mediu al camerelor a crescut cu 51,5%.