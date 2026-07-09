Camerele de monitorizare a șoferului au devenit obligatorii în noile automobile din UE.

În Uniunea Europeană, începând cu 7 iulie, toate automobilele noi trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează oboseala și distragerea atenției șoferului.

O astfel de cameră analizează poziția capului, expresia feței și direcția privirii, iar dacă șoferul se distrage prea mult timp de la drum, emite un semnal de alarmă, transmite bild.de.

Comisia Europeană explică că este vorba despre lupta pentru siguranța rutieră.

„Comisia Europeană estimează că între 10 și 30% din accidentele din Europa sunt cauzate de distragerea participanților la trafic”, se arată într-un act juridic.

Totodată, o parte dintre șoferi și experți se tem deja că noul sistem ar putea deveni enervant: mașinile moderne deseori obligă să te uiți la ecran pentru a controla funcțiile de bază.

Producătorii promit că aceste camere nu vor recunoaște fețele, iar datele vor rămâne stocate în interiorul automobilului. Totuși, criticii avertizează asupra riscurilor. În SUA a izbucnit recent un scandal după ce un producător auto a transmis date despre stilul de condus al milioane de clienți către companii de asigurări, care le-au folosit pentru calcularea tarifelor. În UE, deocamdată, nu au fost raportate cazuri similare.