Camera Reprezentanților din SUA a susținut proiectul de sancțiuni al lui Graham.

Proiectul de lege, elaborat cu participarea senatorului Lindsey Graham, îi permite lui Donald Trump să introducă taxe vamale ridicate împotriva țărilor care achiziționează resurse energetice din Federația Rusă.

Acum, documentul va fi trimis președintelui SUA spre semnare.

Camera Reprezentanților SUA a votat miercuri, 16 septembrie, proiectul de lege privind înăsprirea sancțiunilor antirăzboi împotriva Rusiei, elaborat și promovat de senatorul republican Lindsey Graham, decedat între timp. Documentul va fi trimis acum spre semnare președintelui SUA, Donald Trump. Anterior, acesta declarase că susține inițiativa, scrie dw.com.

Proiectul de lege, denumit uneori în mass-media „proiectul Graham”, îi permite președintelui SUA, Donald Trump, să introducă taxe vamale de 100% împotriva celor mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze rusești, precum și împotriva a cinci țări care ajută Federația Rusă să eludeze sancțiunile energetice. Totodată, documentul prevede excepții pentru țările care primesc din Rusia mai puțin de 15% din gazul natural consumat și iau măsuri pentru reducerea acestor importuri.

Același proiect de lege prelungește valabilitatea sancțiunilor americane împotriva Iranului.

După cum notează publicația online The Hill, acest proiect de lege a devenit prima inițiativă bipartizană din Congresul SUA pe tema ajutorului acordat Ucrainei din aprilie 2024. Pentru document au votat 262 de congresmeni (inclusiv 203 republicani și 58 de democrați), iar împotrivă – 159 (7 republicani și 152 de democrați).

Criticile democraților la adresa proiectului de sancțiuni al lui Graham

Democrații susțin intensificarea ajutorului pentru Ucraina, care se apără deja de al cincilea an de agresiunea rusă, însă critică extinderea semnificativă a atribuțiilor lui Trump în domeniul politicii vamale.

„Viața în Statele Unite este prea scumpă. De ce Congresul sau Camera Reprezentanților ar trebui să-i acorde președintelui competențe nelimitate pentru a introduce în întreaga lume noi tarife, care vor avea consecințe economice negative pentru poporul american? Nu pot face acest lucru”, și-a explicat poziția liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries.

Semnal privind intensificarea ajutorului pentru Ucraina

Susținătorii proiectului de lege subliniază că acesta va deveni un semnal important de susținere a Ucrainei, transmis de SUA într-un moment în care intensitatea luptelor crește.

„Acum nu este momentul să slăbim presiunea (sancțiunilor asupra Rusiei. - Red.)”, a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe rețeaua de socializare X, înainte de votul din Camera Reprezentanților asupra proiectului de lege al lui Graham. - Acum este momentul să facem totul pentru ca diplomația să reușească prin forță”.

Senatul SUA a aprobat proiectul de lege pe 7 august, cu 86 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă”.