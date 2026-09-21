Călin Georgescu, reținut în România: La domiciliul său au loc percheziții.

Angajații Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România l-au reținut pe fostul candidat la președinție Călin Georgescu.

Totuși, la domiciliul său din Mogoșoaia se desfășoară percheziții.

Georgescu a fost oprit la Otopeni, în timp ce se îndrepta spre sala de sport, și dus acasă pentru efectuarea unei percheziții în prezența sa, scrie digi24.ro.

Este vorba despre un dosar penal legat de o fraudă cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Potrivit DIICOT, ancheta se desfășoară pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Perchezițiile au loc la cinci adrese din Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și București.

Plângerea în acest dosar a fost depusă în 2024 de Răzvan Leu, un om de afaceri din județul Buzău.

Potrivit procurorilor, în septembrie 2021, doi cetățeni români, dintre care unul era Călin Georgescu, și un cetățean italian au constituit un grup infracțional organizat. Acesta ar fi acționat sub conducerea lui Georgescu pe teritoriul României și al Regatului Unit, cu scopul obținerii unor foloase materiale.

Potrivit procurorilor, Georgescu le-a repartizat celorlalți doi participanți roluri concrete în schema elaborată. Aceștia se prezentau drept oameni de afaceri înstăriți și conducători ai unor companii străine, care ar fi dispus de fonduri semnificative pentru acordarea de împrumuturi antreprenorilor ce intenționau să dezvolte afaceri în România. Totodată, pentru obținerea finanțării era necesară depunerea unor garanții bănești.

Astfel, membrii grupului sunt suspectați că i-au indus în eroare pe antreprenorii români cu privire la posibilitatea obținerii finanțării de la bănci și instituții financiare străine. Potrivit anchetei, scopul era obținerea garanțiilor bănești pe care victimele le depuneau pentru a primi credite.

În plus, potrivit probelor adunate de procurori, începând din septembrie 2021, membrii grupului, în timpul unor întâlniri la București și în județul Argeș, iar ulterior inclusiv în Regatul Unit, ar fi indus în eroare una dintre victime cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. În acest scop, i se propunea să încheie un contract de credit cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.

După percheziția la locuința din Mogoșoaia, Georgescu va fi dus la sediul central al DIICOT pentru audieri.