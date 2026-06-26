Căldura extremă a deteriorat o autostradă în Germania.

În ultimele zile, suprafața drumului pe mai multe benzi ale autostrăzii A2 din estul Germaniei a suferit deformări și fisuri din cauza temperaturilor care au atins aproape +40℃.

În urma incidentului, două persoane au fost rănite ușor, aproximativ 30 de automobile au fost avariate, iar traficul pe șosea a fost suspendat, scrie dw.com.

Pagube similare provocate de temperaturile ridicate au fost înregistrate și pe autostrada A93 din Bavaria. Potrivit Companiei Federale pentru Autostrăzi (Die Autobahn GmbH des Bundes), astfel de deteriorări apar din cauza dilatării betonului. Cele mai afectate sunt drumurile construite cu mulți ani în urmă, în timp ce infrastructura rutieră modernă este proiectată să reziste și unor astfel de temperaturi extreme.