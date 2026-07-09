Căldura din Europa a declanșat o nouă amenințare: Întâlnirile cu șerpi au crescut.

Date șocante arată o creștere bruscă a interacțiunilor cu șerpii în condiții de vreme caldă, acest lucru este deosebit de îngrijorător în contextul caniculei extreme care afectează Europa.

Al treilea an consecutiv, Europa suferă din cauza căldurii extreme, iar acum oamenii de știință au descoperit că temperaturile ridicate par să fi declanșat o nouă amenințare. Vara fierbinte este acum asociată nu doar cu arsuri solare, probleme de somn și insolație — statisticile arată că numărul interacțiunilor cu șerpii a crescut, scrie Daily Mail, preluat de focus.ua.

Societatea Regală Britanică pentru Protecția Animalelor (RSPCA) a publicat date noi care arată cât de mult crește numărul incidentelor cu șerpi pe vreme caldă. În 2025, organizația caritabilă pentru protecția animalelor a primit 1.485 de sesizări privind șerpii, dintre care 905 au fost înregistrate în perioada mai-septembrie.

Potrivit cercetătorului principal de la RSPCA, Evi Batton, oamenii de știință observă o creștere semnificativă a numărului de sesizări despre șerpi, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în lunile calde.

Șerpii devin natural mai activi odată cu creșterea temperaturii și sunt, de asemenea, maeștri iscusiți în evadare. Cercetătorii au făcut apel către proprietarii de animale exotice să fie mai atenți, deoarece multe dintre incidentele raportate implică șerpi despre care se presupune că au evadat de la stăpânii lor.

Datele RSPCA arată că în 2025, doar în Marea Britanie, au fost înregistrate 1.485 de sesizări despre șerpi, comparativ cu 980 în 2024. O cincime dintre sesizări au vizat șerpi găsiți liberi sau rătăciți, iar restul au inclus diverse tipuri de cazuri, cum ar fi necesitatea unor consultații, animale de companie bolnave sau rănite, șerpi prinși în capcane și acte deliberate de cruzime.

Cercetătorii menționează că unul dintre principalele motive pentru evadarea șerpilor în această perioadă a anului este faptul că unii proprietari îi scot afară pentru a face băi de soare naturale. Deși acest lucru poate fi benefic pentru reptile, dacă sunt lăsați nesupravegheați, se pot încălzi rapid și pot începe să se miște în timpul zilelor însorite.

De asemenea, este important de menționat că în această perioadă a anului trebuie să ne temem nu doar de șerpii domestici, ci și de cei sălbatici, deoarece vara aceștia devin natural mai activi. Deseori este vorba despre șerpi de iarbă și vipere, care sunt adesea confundați cu animale exotice fără stăpân.