Căldura anormală din UE începe să afecteze sănătatea mentală a oamenilor

Psihoterapeuții francezi raportează că, în ultimele săptămâni, a crescut numărul persoanelor care solicită ajutor din cauza apariției problemelor psihologice în contextul valului de căldură din UE.

În prezent, această problemă capătă o amploare semnificativă.

În ciuda condițiilor care permit suportarea temperaturilor ridicate, oamenii se plâng de senzația de sufocare, panică, anxietate și neputință, scrie focus.ua, citând lemonde.fr.

Jurnaliștii prezintă poveștile a doi francezi — Clément, în vârstă de 29 de ani, și Angela, studentă de 25 de ani. Amândoi recunosc că valul anormal de căldură le-a afectat grav sănătatea mintală în ultima vreme.

Astfel, francezul mărturisește că, în ciuda apartamentului relativ bine izolat, la temperaturi ridicate a fost nevoit să ude hainele cu apă la fiecare oră pentru a se răcori măcar puțin. Cea mai grea încercare a fost presiunea psihologică — el resimte „anxietate, neputință și furie”, iar valul de căldură l-a făcut să intre în panică din cauza schimbărilor climatice.

Angela, în vârstă de 25 de ani, recunoaște că a început să aibă atacuri de panică văzând „păsările deshidratate” care mureau pe străzi. Ulterior a aflat că o cunoștință de a ei trăiește de două zile fără electricitate din cauza cablurilor deteriorate de căldură, iar fratele unei prietene era cât pe ce să-și piardă cunoștința la un examen oral când temperatura aerului a ajuns la 40 de grade.

Ce spun specialiștii

Psihoterapeuta Charline Schmerber spune că în ultimele zile a observat o creștere bruscă a numărului de solicitări, în special din partea tinerilor. Potrivit ei, are un „aflux mare de pacienți”, iar oamenii vin cu atacuri de panică, anxietate acută sau stări de amorțeală emoțională ori fizică.

Specialista afirmă că valul anormal de căldură poate deveni o traumă reală pentru corp și psihic. Motivul este că temperaturile extreme slăbesc capacitatea organismului și a psihicului de a face față stresului.

Presa notează că efectele crizei climatice depășesc cu mult sănătatea fizică, deoarece valurile repetate de căldură devin o „sursă de anxietate cronică”, pe care specialiștii o înregistrează tot mai des în rândul generației tinere.