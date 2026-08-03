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mediafax.ro logomediafax
3 August 2026, 10:21
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Bulgarii se plâns de scăderea numărului de turiști după trecerea la euro

Potrivit reprezentanților din domeniul turismului, numărul turiștilor străini a scăzut semnificativ, în special în rândul cetățenilor Germaniei și României, care asigurau o parte importantă din veniturile stațiunilor.

Bulgarii se plâns de scăderea numărului de turiști după trecerea la euro.
Bulgarii se plâns de scăderea numărului de turiști după trecerea la euro.

După cum susțin reprezentanții hotelurilor, fluxul de turiști germani a scăzut cu 15%, iar cel al turiștilor români — cu 9%, informează mediafax.ro.

Președintele Asociației Agențiilor de Turism din Bulgaria, Odisey Spasov, consideră că diminuarea interesului pentru vacanțe se observă nu doar în Bulgaria, însă avertizează că, fără schimbarea politicilor, tendința negativă poate continua și în anul viitor.

Șeful Asociației pentru Turism Durabil din Bulgaria, Dimităr Popov, este convins că augustul nu va mai putea compensa pierderile sezonului. Potrivit acestuia, principalul indicator nu este numărul de turiști, ci numărul de înnoptări: turiștii germani, de regulă, se odihnesc aproximativ o săptămână, în timp ce românii și chiar bulgarii înșiși vin mai des doar pentru weekend.

În același timp, nu toți experții împărtășesc astfel de aprecieri pesimiste. În cadrul Institutului de Analiză și Evaluare a Turismului din Bulgaria se afirmă că numărul oaspeților străini a crescut cu aproximativ 2%, iar veniturile industriei — cu 12%. Potrivit specialiștilor, sezonul actual s-a dovedit într-adevăr mai slab decât cele anterioare, însă este prematur să se vorbească despre o criză.

Reprezentanții din domeniul hotelier mai menționează că asupra gradului de vizitare a stațiunilor influențează situația geopolitică, creșterea cheltuielilor și fondul informațional negativ din jurul litoralului bulgar. Aceștia consideră că prelungirea sezonului turistic și îmbunătățirea situației ar putea fi realizate printr-o strategie mai eficientă de promovare a țării ca destinație turistică.

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