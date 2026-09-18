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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Septembrie 2026, 15:03
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Bulgaria va dota obiectivele de infrastructură critică cu mijloace de protecție împotriva dronelor

Bulgaria va începe să doteze obiectivele de infrastructură critică cu sisteme de contracarare a dronelor, iar poliției locale i s-a cerut să intensifice patrularea la obiectivele de producție și depozitare a armelor.

Bulgaria va dota obiectivele de infrastructură critică cu mijloace de protecție împotriva dronelor.
Bulgaria va dota obiectivele de infrastructură critică cu mijloace de protecție împotriva dronelor.

Despre acest lucru a declarat ministrul Afacerilor Interne al Bulgariei, Ivan Demerdzhiev, relatează eurointegration.com.ua, citând reuters.com

Ministrul a relatat că guvernul a analizat starea securității obiectivelor de infrastructură critică și va începe să le echipeze cu sisteme anti-drone.

Demerdzhiev a menționat că poliția a primit, de asemenea, indicația de a intensifica patrularea la obiectivele de producție și depozitare a armelor.

Acest pas a fost făcut la câteva zile după ce a izbucnit un incendiu într-un depozit de arme aparținând companiei EMCO, ceea ce a generat îngrijorări privind securitatea producătorilor de muniții.

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