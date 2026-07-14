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14 Iulie 2026, 14:45
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Bulgaria a refuzat să participe în „Coaliția de Voință”

Bulgaria a respins invitația Franței de a se alătura „Coaliției de Voință”, a declarat premierul bulgar Rumen Radev. Întâlnirea celor nouă țări participante la coaliție a avut loc ieri, 13 iulie, la Paris.

Bulgaria a refuzat să participe în „Coaliția de Voință”.
Bulgaria a refuzat să participe în „Coaliția de Voință”.

Radev a menționat că la întâlnire a fost invitat personal de președintele Emmanuel Macron. „Bulgaria nu are loc acolo, pentru că nu facem parte din coaliția care insistă asupra continuării ajutorului financiar și militar pentru Ucraina”, a subliniat premierul. El a accentuat că Bulgaria nu oferă un astfel de ajutor, scrie bntnews.bg.

Potrivit lui Radev, soluția conflictului ruso-ucrainean constă „nu în prelungirea lui prin mijloace militare, ci într-o misiune diplomatică puternică pentru încetarea escaladării”. De asemenea, el a adăugat că deciziile privind securitatea colectivă a Europei sunt luate în alte formate.

Rumen Radev va fi prezent astăzi la parada militară de la Paris cu ocazia Zilei Luării Bastiliei.

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