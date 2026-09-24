Bulgaria a anulat restricțiile privind exportul de motorină și combustibil pentru aviație.

Parlamentul Bulgariei a anulat interdicția privind exportul de motorină și combustibil de aviație. Decizia a fost aprobată cu 121 de voturi. 42 de deputați s-au pronunțat împotrivă, 23 s-au abținut.

Ridicarea interdicției va intra în vigoare după publicarea în buletinul oficial State Gazette. Interdicția era în vigoare din 31 octombrie anul trecut. După cum amintește BNR, aceasta a fost introdusă pentru protejarea livrărilor interne de combustibil după impunerea sancțiunilor SUA împotriva companiei ruse LUKOIL — operatorul celei mai mari rafinării din țară, „Burgas”, scrie bnrnews.bg.

Guvernul bulgar a declarat că interdicția a afectat activitatea rafinăriei „Burgas” și a provocat pierderi financiare operatorilor de combustibili, care nu și-au putut îndeplini obligațiile contractuale față de partenerii internaționali. Interdicția contravenea, de asemenea, principiului liberei circulații a mărfurilor pe piața unică a UE, au menționat autoritățile.

Rafinăria „Burgas” produce circa 190 de mii de barili pe zi și deține, de asemenea, o rețea de peste 200 de benzinării și infrastructură pentru transportul și depozitarea combustibilului în Bulgaria.