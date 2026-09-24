theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
24 Septembrie 2026, 09:48
3 098
Copiază linkul
Link copiat

Bulgaria a anulat restricțiile privind exportul de motorină și combustibil pentru aviație

Parlamentul Bulgariei a anulat interdicția privind exportul de motorină și combustibil de aviație. Decizia a fost aprobată cu 121 de voturi. 42 de deputați s-au pronunțat împotrivă, 23 s-au abținut.

Bulgaria a anulat restricțiile privind exportul de motorină și combustibil pentru aviație.
Bulgaria a anulat restricțiile privind exportul de motorină și combustibil pentru aviație.

Ridicarea interdicției va intra în vigoare după publicarea în buletinul oficial State Gazette. Interdicția era în vigoare din 31 octombrie anul trecut. După cum amintește BNR, aceasta a fost introdusă pentru protejarea livrărilor interne de combustibil după impunerea sancțiunilor SUA împotriva companiei ruse LUKOIL — operatorul celei mai mari rafinării din țară, „Burgas”, scrie bnrnews.bg.

Guvernul bulgar a declarat că interdicția a afectat activitatea rafinăriei „Burgas” și a provocat pierderi financiare operatorilor de combustibili, care nu și-au putut îndeplini obligațiile contractuale față de partenerii internaționali. Interdicția contravenea, de asemenea, principiului liberei circulații a mărfurilor pe piața unică a UE, au menționat autoritățile.

Rafinăria „Burgas” produce circa 190 de mii de barili pe zi și deține, de asemenea, o rețea de peste 200 de benzinării și infrastructură pentru transportul și depozitarea combustibilului în Bulgaria.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici