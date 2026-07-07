Budanov: Vom putea lupta ani de zile dacă negocierile cu Rusia nu vor duce la nimic.

Șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, a declarat, într-un interviu pentru RBC-Ucraina, că țara va lupta ani de zile dacă negocierile cu Rusia nu vor duce la nimic.

„Putem, credeți-mă. Ani de zile. Depinde de criteriul după care evaluăm toate acestea acum”, a spus el, citat de unian.net.

Potrivit lui Budanov, cel mai important este să nu pierdem prietenii, partenerii și aliații.

De asemenea, șeful Oficiului Președintelui Ucrainei și-a exprimat opinia despre posibilitatea ca Rusia să efectueze în acest an o mobilizare după modelul din 2022:

„În 2022 nu au declarat mobilizare generală, ci au efectuat o mobilizare parțială. Sunt lucruri complet diferite. Au mobilizat aproximativ 450.000 de persoane într-un an. Pot face ceva de o asemenea amploare? Pot. Din punct de vedere tehnic, nimic nu îi împiedică. Faptul că nu vor să facă asta este un fapt. Dar dacă vor vedea că nu există altă opțiune, o vor face”.



