theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unian.net logounian
7 Iulie 2026, 12:58
6 544
Copiază linkul
Link copiat

Budanov: Vom putea lupta ani de zile dacă negocierile cu Rusia nu vor duce la nimic

Șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, a declarat, într-un interviu pentru RBC-Ucraina, că țara va lupta ani de zile dacă negocierile cu Rusia nu vor duce la nimic.

Budanov: Vom putea lupta ani de zile dacă negocierile cu Rusia nu vor duce la nimic.
Budanov: Vom putea lupta ani de zile dacă negocierile cu Rusia nu vor duce la nimic.

„Putem, credeți-mă. Ani de zile. Depinde de criteriul după care evaluăm toate acestea acum”, a spus el, citat de unian.net.

Potrivit lui Budanov, cel mai important este să nu pierdem prietenii, partenerii și aliații.

De asemenea, șeful Oficiului Președintelui Ucrainei și-a exprimat opinia despre posibilitatea ca Rusia să efectueze în acest an o mobilizare după modelul din 2022:

„În 2022 nu au declarat mobilizare generală, ci au efectuat o mobilizare parțială. Sunt lucruri complet diferite. Au mobilizat aproximativ 450.000 de persoane într-un an. Pot face ceva de o asemenea amploare? Pot. Din punct de vedere tehnic, nimic nu îi împiedică. Faptul că nu vor să facă asta este un fapt. Dar dacă vor vedea că nu există altă opțiune, o vor face”.


Sursă
unian.net logounian
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici