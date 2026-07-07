Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, a declarat că Polonia pregătește măsuri escaladatoare „nechibzuite” înainte de 11 iulie, la comemorarea tragediei din Volînia.

El a subliniat că Ucraina nu va accepta niciun ultimatum din partea partenerilor.

Kirill Budanov prognozează un vârf al tensiunilor în relațiile cu Polonia săptămâna viitoare, iar cea mai dificilă etapă în relațiile bilaterale este încă înainte. Principalul factor va fi o dată istorică, scrie rbc.ua.

„Cu siguranță va fi înainte. Nu este o mare taină aici. Mai avem puțin sub o săptămână până pe 11 iulie, când va fi aniversarea tragediei din Volînia”, a declarat el.

Potrivit informațiilor disponibile, partea poloneză planifică acțiuni care pot duce la o nouă escaladare. Totuși, după cum spune șeful Cancelariei Președintelui, Ucraina adoptă o poziție fermă față de orice presiune externă.

„Ucraina nu va accepta ultimatumuri de la nimeni în această lume. Ultimul care a încercat să ne impună un ultimatum a fost Federația Rusă. Fără insulte la adresa Poloniei, dar ea este puțin mai puternică decât Polonia. Și tot nu l-am acceptat (ultimatumul, n.r.). Da, este greu, este rău, unii cred că vom accepta ceva de la cealaltă parte? Nu trebuie să discuți cu noi prin ultimatumuri”, a subliniat Budanov.

Partea ucraineană nu intenționează să acționeze preventiv sau să facă pași greșiți. Totuși, orice manifestare a unei politici ostile va primi un răspuns.

„Dacă recunoaștem că cineva face pași imaturi, de ce să răspundem noi făcând pași falși înainte? Ei vor face pasul lor, vom vedea, vom răspunde. Nimeni nu va sta tăcut”, a concluzionat el.