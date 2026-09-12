Un scenariu realist de încheiere a războiului prevede încetarea acțiunilor de luptă, cu garanții de securitate pentru Ucraina.

Totuși, partea ucraineană exclude complet o condiție de principiu. Despre aceasta relatează rbc.ua , cu referire la un interviu acordat Televiziunii Letone de către șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov.

Cea mai realistă variantă de încheiere a războiului sau cel puțin de încetare a acțiunilor de luptă ar putea fi oprirea pe actuala linie a frontului, în ziua în care va fi atins un acord important pentru Ucraina. Această opinie a fost exprimată de șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov.

„Opinia mea subiectivă este că cea mai realistă variantă de încheiere a războiului sau, cel puțin, de încetare a acțiunilor de luptă, cu garanții de securitate pentru Ucraina, este oprirea pe actuala linie a frontului în ziua în care se va ajunge la un acord", a declarat el.

Budanov a subliniat că este vorba despre încetarea acțiunilor de luptă, fără ca Ucraina să recunoască juridic, în vreun fel, renunțarea la teritorii.

„Așa ceva nu va fi și nimeni nu va face acest lucru", a adăugat șeful Oficiului Președintelui Ucrainei.