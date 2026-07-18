Bruxelles-ul dublează obiectivul de electrificare pentru a reduce consumul de combustibili fosili.

Până în 2040, economia Uniunii Europene trebuie să atingă un nivel țintă de electrificare de 46% în transporturi, industrie și clădiri, pentru a reduce anual cheltuielile cu importul de combustibili fosili cu 260 de miliarde euro.

Despre aceasta s-a anunțat la Bruxelles, unde s-a prezentat un pachet de propuneri menite să simplifice acest proces, transmite euronews.com.

Dintre măsurile propuse de Comisia Europeană se numără reforma tarifelor percepute de operatorii rețelelor energetice, revizuirea impozitării energiei și creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Bruxelles-ul intensifică eforturile de electrificare în căutarea unor soluții rapide care să compenseze pierderea livrărilor de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz. Aceasta a scos la iveală dependența puternică a UE de combustibilii fosili importați.

Dar fără stimulente pentru reducerea prețurilor ridicate la energie electrică, planul Comisiei Europene pentru electrificarea economiei ar putea fi dificil de realizat.

Bruxelles-ul recunoaște că în unele țări ale UE energia electrică este încă impozitată mai puternic decât gazul. Așa cum au menționat anterior președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și șeful Consiliului European Antonio Costa, acest lucru slăbește stimulentele pentru gospodării și afaceri de a trece la tehnologii curate, precum pompele de căldură și vehiculele electrice.

Pentru a elimina dezechilibrul, Comisia Europeană propune să se consacre un principiu juridic care să oblige statele membre să se asigure că impozitele pe energia electrică nu sunt mai mari decât cele pe gaz, lăsând totodată guvernelor libertatea de a stabili structura sistemelor fiscale naționale în cadrul regulilor UE privind impozitarea energiei.

„Propunem un principiu general: energia electrică nu trebuie să fie impozitată mai mult decât gazul”, a declarat pentru presă unul dintre înalții reprezentanți ai Comisiei Europene. Aici s-a confirmat că obiectivul de 46% va deveni un reper pentru evaluarea progresului UE în înlocuirea combustibililor fosili cu energie electrică curată în transporturi, clădiri și industrie.

Executivul UE a subliniat că acest obiectiv se va baza pe un cadru mai larg legat de strategia climatică și energetică după 2030. Detalii sunt așteptate ulterior.

Ritmul electrificării economiei UE, a recunoscut Comisia Europeană, a crescut mai lent decât se aștepta: indicatorul a stagnat la 23% în ultimul deceniu, în ciuda importanței cheie a electrificării pentru atingerea obiectivelor climatice, competitive și energetice ale Uniunii. Restul de 77% din economie funcționează în continuare în principal pe combustibili fosili.

Pompele de căldură și vehiculele electrice

Aproximativ jumătate din consumul de gaz în UE este atribuit clădirilor. Acest sector este recunoscut ca având cel mai mare potențial pentru electrificare.

„Electrificarea consumului de energie în clădiri (...) avansează destul de lent, în ciuda numeroaselor avantaje”, a remarcat un înalt reprezentant al Comisiei Europene.

La Bruxelles se intenționează stimularea unei adoptări mai largi a pompelor de căldură în clădirile noi, creșterea transparenței costurilor pentru instalarea acestora, simplificarea procedurilor de autorizare și utilizarea mai eficientă a instrumentelor financiare existente pentru a ajuta gospodăriile să treacă de la încălzirea pe gaz la alternative electrice.

„Tranziția energetică cu prioritate pe electrificare ar putea, de exemplu, să întărească fezabilitatea economică a producției de vehicule electrice în UE, stimulând creșterea parcului la aproximativ 120 milioane de vehicule electrice cu baterii față de 8 milioane în prezent, precum și la aproximativ 100 milioane de pompe de căldură față de 30 milioane instalate acum”, se arată în planul Comisiei Europene pentru electrificare.

Europarlamentarul german Christian Ehler, responsabil în Partidul Popular European pentru probleme energetice, a declarat vineri că așa-numitul Plan de acțiune pentru electrificare transmite un semnal pozitiv privind reducerea prețurilor ridicate la energie electrică în Europa, datorită „măsurilor promițătoare privind codurile de rețea, tarifele de conectare la rețea și creșterea flexibilității”.

„Energia electrică trebuie să devină mai ieftină pentru a asigura renunțarea la combustibilii fosili. UE trebuie să facă tot ce este rezonabil în cadrul economiei de piață pentru a atinge acest obiectiv”, a spus el.

Renunțarea la combustibilii fosili

Thomas Lewis, expert în politici energetice din cadrul ONG-ului Climate Action Network Europe, consideră că obiectivul de electrificare de 46% stabilește o direcție importantă pentru tranziția energetică a Europei, în special intenția blocului de a prezenta până la sfârșitul anului noi reguli pentru renunțarea etapizată la combustibilii fosili.

Totuși, Lewis a avertizat că efectul planului „riscă să fie contraproductiv” dacă nu este completat cu măsuri stricte pentru eliminarea combustibililor fosili din circulație și cu obiective obligatorii privind eficiența energetică și dezvoltarea surselor regenerabile după 2030.

Primind propunerea în general pozitiv, Lewis a remarcat că subvențiile pentru combustibilii fosili continuă să distorsioneze prețurile de piață și să facă artificial mai ieftini acești combustibili.

„Excluderea indicatorului cheie privind introducerea anuală a 100 GW de capacități din surse regenerabile, care apărea într-un document scurs, creează riscul ca cererea în creștere de energie electrică să fie satisfăcută prin combustibili fosili”, a declarat Lewis, menționând că propunerea oficială nu atinge ambițiile declarate privind energia curată.

„Implementarea accelerată a surselor regenerabile și creșterea economisirii energiei sunt cea mai rapidă cale pentru a asigura o aprovizionare cu energie accesibilă, fiabilă și durabilă”.

Directorul executiv al organizației non-profit cu sediul la Bruxelles SuperGrid Europe, Christian Kjær, a remarcat că politica fiscală din Europa a încetinit electrificarea timp de decenii.

„Decizia Comisiei de a cere statelor membre să reducă impozitele pe energia electrică sub nivelul celor pe gaz este un pas curajos și corespunde intereselor lor naționale pe termen lung”, a spus Kjær, adăugând că obiectivul de 46% va fi „fără sens” dacă este privit izolat de alți indicatori sau folosit ca instrument pentru a submina stabilirea obiectivelor pentru 2040 privind dezvoltarea energiei regenerabile și creșterea eficienței energetice.