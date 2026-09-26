Bruxelles-ul a îndemnat statele UE să reducă consumul de gaze din cauza creșterii prețurilor.

Uniunea Europeană se pregătește pentru o posibilă criză energetică pe fondul scumpirii resurselor energetice.

După cum relatează agenția Reuters , citând o scrisoare a comisarului european pentru energie, Dan Jørgensen, adresată miniștrilor de profil din țările UE, creșterea prețurilor este provocată de consecințele conflictului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

„Ne confruntăm cu o criză a prețurilor [la energie], care este legată de o criză a aprovizionării”, se arată în document.

În acest context, Bruxelles-ul îndeamnă statele membre să intensifice pregătirile pentru iarna viitoare. Comisarul european propune examinarea posibilității adoptării sau menținerii unor măsuri care să permită continuarea injectării gazelor în depozite sau reducerea forțată a cererii de gaze și energie electrică „atât timp cât va fi necesar”.

Astfel, conducerea UE admite reintroducerea restricțiilor privind consumul de energie în statele membre, din cauza creșterii costului resurselor și a întreruperilor de aprovizionare. Totodată, Dan Jørgensen subliniază că Europa se află acum într-o poziție mai avantajoasă decât în iarna anului 2021 și este mai bine pregătită pentru astfel de dificultăți.

Anterior, agenția a relatat că problemele Europei legate de completarea rezervelor de gaze naturale, combinate cu prețurile-record ale combustibilului, sporesc presiunea asupra guvernelor care încearcă să țină sub control nemulțumirea publică și creșterea influenței forțelor de dreapta. Se menționează că problema este cea mai acută în Germania, unde crește popularitatea partidului „Alternativa pentru Germania”, iar presiunea asupra cancelarului Friedrich Merz se intensifică.