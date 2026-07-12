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bild
12 Iulie 2026, 13:15
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Britanicii vor să aleagă un coș de gunoi în Parlament

Liderul partidului britanic de dreapta Reform UK, Nigel Farage, ar putea fi nevoit să concureze la alegeri cu un comediant îmbrăcat în costum de coș de gunoi.

Britanicii vor să aleagă un coș de gunoi în Parlament.
Britanicii vor să aleagă un coș de gunoi în Parlament.

Oponentul său se numește „Count Binface” — „Contele Cap de Tomberon”. Întreaga țară urmărește aceste alegeri, transmite bild.de.

Comicul care și-a depus candidatura ar putea crea probleme serioase pentru Farage. Conform ultimului sondaj Ipsos, o treime dintre britanici ar dori să-l vadă pe „Contele Cap de Tomberon” în Parlamentul britanic, în timp ce Nigel Farage obține doar 21%. Totuși, dreptul de vot îl au doar locuitorii din Clacton, unul dintre bastioanele Reform UK. În 2024, Farage a obținut acolo un impresionant 46% din voturi.

„Contele Cap de Tomberon” este alter ego-ul scenic al comicului John Harvey, în vârstă de 46 de ani. El participă regulat la alegeri purtând un costum care amintește de răufăcătorul din „Războiul Stelelor”, Darth Vader: o pelerină neagră și un coș de gunoi în loc de cască. Dacă va fi ales, promite să „construiască cel puțin o locuință accesibilă ca preț”.

În mod glumeț, comicul este susținut de politicianul Andy Burnham, considerat viitorul premier al Marii Britanii. Acesta a declarat: „Contele Cap de Tomberon aduce speranța întregii națiuni”.

Britanicii vor să aleagă un coș de gunoi în Parlament

Britanicii vor să aleagă un coș de gunoi în Parlament

Sursă
bild
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