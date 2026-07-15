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theins.ru logotheins
15 Iulie 2026, 11:21
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Brazilia a majorat cota obligatorie de etanol în benzină pentru a reduce cheltuielile cu importurile

Consiliul Național pentru Politica Energetică din Brazilia (CNPE) a aprobat creșterea temporară a cotei obligatorii de etanol în benzină de la 30% la 32%.

Brazilia a majorat cota obligatorie de etanol în benzină pentru a reduce cheltuielile cu importurile.
Brazilia a majorat cota obligatorie de etanol în benzină pentru a reduce cheltuielile cu importurile.

Măsura va fi valabilă timp de 180 de zile, cu posibilitatea de prelungire pentru aceeași perioadă.

În august anul trecut, Brazilia a majorat cota obligatorie de etanol în benzină de la 27% la 30%. Modificarea raportului amestecului ar urma să permită țării să renunțe la importul a aproximativ 900 milioane de litri de benzină pe an, au declarat agenției reprezentanți ai Ministerului Energiei, scrie theins.ru.

„Amestecul E32 a demonstrat performanțe echivalente cu cele observate în cazul amestecurilor cu un conținut mai redus de etanol, fără un impact vizibil asupra funcționării vehiculelor”, se arată în comunicat.

Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a creșterii prețurilor la carburanți, Brazilia este nevoită să economisească la achizițiile de benzină din străinătate. În schimb, etanolul este produs pe plan intern din trestie de zahăr și porumb. Potrivit estimărilor asociației producătorilor de trestie de zahăr UNICA, cererea suplimentară de etanol pentru amestecul cu benzina va ajunge la aproximativ 1 miliard de litri pe an. Distribuitorii de carburanți și reprezentanții grupurilor de lobby au emis luni o declarație comună în care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilul impact al creșterii conținutului de etanol din benzină asupra funcționării automobilelor, durabilității componentelor și costurilor de întreținere.

Sursă
theins.ru logotheins
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