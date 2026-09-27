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27 Septembrie 2026, 14:15
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Boeing a identificat o defecțiune la avioanele 737 Max

Boeing a identificat o defecțiune la avioanele 737 Max. Această eroare poate duce la defectarea funcției de navigare automată.

Boeing a identificat o defecțiune la avioanele 737 Max.
Boeing a identificat o defecțiune la avioanele 737 Max.

Defecțiunea a apărut după actualizarea software-ului din cabina piloților și se poate manifesta atunci când echipajul modifică traiectoria de zbor planificată după o aterizare ratată. Într-un anumit scenariu, piloții ar putea fi nevoiți să treacă la control manual, fără a utiliza anumite funcții ale pilotului automat, relatează The Wall Street Journal.

Reprezentanții industriei spun că problema poate crea o sarcină suplimentară pentru echipaj atunci când piloții operează la altitudine joasă și, posibil, în condiții meteorologice dificile. Boeing, companiile aeriene și autoritățile de reglementare evaluează în prezent amploarea defecțiunii și dacă aceasta reprezintă un risc pentru siguranța zborurilor.

Compania i-a avertizat pe operatori despre eroare la sfârșitul lunii august. Totodată, Boeing susține că aceasta nu prezintă un risc pentru siguranță. «Am transmis operatorilor informații care completează instrucțiunile existente pentru piloți privind ieșirea în siguranță din astfel de situații, — au declarat reprezentanții Boeing. — Inginerii noștri lucrează la o actualizare a software-ului pentru a elimina complet problema».

În prezent, nu se știe cu exactitate câte aeronave zboară cu programe defecte la bord. Boeing a recomandat companiilor aeriene să revină la o versiune mai veche a software-ului.

Anterior, Administrația Federală a Aviației din SUA a cerut verificarea a sute de avioane Boeing 737 Max din cauza riscului de apariție a fisurilor în fuselaj. Ordinul se aplică versiunilor Max 8, Max 9 și 737-8200 — în total, 471 de aeronave din SUA și încă 1429 de aeronave din întreaga lume sunt vizate de inspecție.

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