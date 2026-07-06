Bijuterii în valoare de 4 milioane de euro, furate dintr-un muzeu din Franța.

Mai multe persoane necunoscute au furat bijuterii în valoare de 4 milioane de euro din Muzeul de Bijuterii René Lalique din Franța, informează publicația Le Parisien, citând surse.

Muzeul se află în comuna Vingen-sur-Moder, în estul țării.

Potrivit unui interlocutor Le Parisien, câțiva indivizi cu glugă au forțat o ușă și au spart șase vitrine cu bijuterii. În total, hoții au furat 20 de bijuterii din cristal. Suma exactă a pagubelor este încă în curs de stabilire. Sursa a menționat că hoții, se pare, „erau bine informați” despre care obiecte sunt mai valoroase.

În prezent, poliția analizează înregistrările camerelor de supraveghere. Administrația muzeului a anunțat că, din cauza jafului, expoziția va fi închisă pentru vizitatori în următoarele zile. Muzeul va lua măsuri pentru „reluarea activității într-un mod calm și sigur”.

Muzeul dedicat bijutierului și artistului francez René Lalique a fost deschis în 2011. După jaful de la Luvru din Paris, din octombrie 2025, muzeul a primit statutul de „obiect de importanță specială” și trebuia să fie „sub pază sporită”.