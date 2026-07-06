theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
6 Iulie 2026, 09:06
7 046
Copiază linkul
Link copiat

Bijuterii în valoare de 4 milioane de euro, furate dintr-un muzeu din Franța

Mai multe persoane necunoscute au furat bijuterii în valoare de 4 milioane de euro din Muzeul de Bijuterii René Lalique din Franța, informează publicația Le Parisien, citând surse.

Bijuterii în valoare de 4 milioane de euro, furate dintr-un muzeu din Franța.
Bijuterii în valoare de 4 milioane de euro, furate dintr-un muzeu din Franța.

Muzeul se află în comuna Vingen-sur-Moder, în estul țării.

Potrivit unui interlocutor Le Parisien, câțiva indivizi cu glugă au forțat o ușă și au spart șase vitrine cu bijuterii. În total, hoții au furat 20 de bijuterii din cristal. Suma exactă a pagubelor este încă în curs de stabilire. Sursa a menționat că hoții, se pare, „erau bine informați” despre care obiecte sunt mai valoroase.

În prezent, poliția analizează înregistrările camerelor de supraveghere. Administrația muzeului a anunțat că, din cauza jafului, expoziția va fi închisă pentru vizitatori în următoarele zile. Muzeul va lua măsuri pentru „reluarea activității într-un mod calm și sigur”.

Muzeul dedicat bijutierului și artistului francez René Lalique a fost deschis în 2011. După jaful de la Luvru din Paris, din octombrie 2025, muzeul a primit statutul de „obiect de importanță specială” și trebuia să fie „sub pază sporită”.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici