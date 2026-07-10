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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Iulie 2026, 12:50
5 367
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Belgia va introduce o taxă pentru utilizarea drumurilor

Guvernul belgian intenționează să introducă o taxă obligatorie pentru utilizarea autostrăzilor și drumurilor regionale; noile reguli vor afecta atât străinii, cât și cetățenii țării.

Belgia va introduce o taxă pentru utilizarea drumurilor.
Belgia va introduce o taxă pentru utilizarea drumurilor.

Despre acest lucru a anunțat agenția Belga News, transmite „Adevărul European”.

Se așteaptă ca, începând cu 1 mai, în Belgia să intre în vigoare o vinietă – o taxă pentru utilizarea drumurilor – după ce cele trei regiuni autonome vor ajunge la un acord final privind modificările.

Vinieta rutieră va fi introdusă în baza unui acord de cooperare între Flandra, Valonia și Bruxelles. Potrivit presei, singura problemă rămasă în discuție este repartizarea cheltuielilor, iar sistemul urmează să fie prezentat în curând.

Suma taxei va depinde de emisiile de CO₂ ale vehiculului. Pentru mașinile cu emisii zero, vinieta va costa 90 de euro pe an, iar pentru vehiculele cele mai poluante – 125 de euro. Proprietarii mașinilor care respectă cel puțin norma europeană de emisii 4 vor plăti 100 de euro. Vinieta va putea fi achiziționată și pentru o zi, zece zile, o lună sau două luni.

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