Luna trecută, Belgia a devenit complet dependentă de Rusia în ceea ce privește importul de gaz natural lichefiat, deoarece războiul din Orientul Mijlociu a dus la o reducere bruscă a livrărilor către Europa.

Despre acest lucru, după cum scrie „Европейская правда”, informează Bloomberg.

Majoritatea cumpărătorilor de pe continent se abțin de la achiziționarea de GNL pentru rezervele de iarnă din cauza prețurilor constant ridicate la gaze, provocate de întreruperi în transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Deși importul Belgiei din Rusia a fost, de asemenea, mai mic decât la începutul acestui an, aceste cifre complică politica energetică a Uniunii Europene, care a introdus interdicția privind GNL rusesc, ce intră în vigoare de anul viitor.

Volumele totale de livrări de GNL către Belgia – al cincilea cel mai mare importator al acestui combustibil din Europa anul trecut – în luna iulie au scăzut cu peste 40% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor de monitorizare a navelor colectate de Bloomberg. Conform datelor, țara a cumpărat aproximativ 0,4 milioane de tone de combustibil din Rusia. De asemenea, ea primește gaze prin conducte din Norvegia și Marea Britanie.

Statele membre ale UE ar fi trebuit deja să reducă volumele de achiziții de GNL din Rusia, deoarece din aprilie este în vigoare interdicția privind încheierea acordurilor pe termen scurt, iar interdicția completă va intra în vigoare anul viitor. În schimb, volumele livrărilor au crescut brusc, deoarece cumpărătorii au căutat alternative la livrările din Orientul Mijlociu.

Potrivit datelor organizației germane non-profit Urgewald, în prima jumătate a anului 2026 Europa a primit cu 16% mai mult GNL rusesc comparativ cu anul trecut, plătind în total 5,96 miliarde de euro, iar în frunte s-au aflat Franța, Belgia și Spania.

Rusia rămâne al doilea cel mai mare furnizor de GNL în UE după SUA, iar unii experți pun deja la îndoială oportunitatea interdicției, dacă întreruperile la livrările din Orientul Mijlociu vor continua. Nivelul scăzut al stocurilor de gaze din Europa înainte de iarna care urmează, care în prezent este cel mai scăzut din întreaga istorie a monitorizărilor, începând din 2009 complică și mai mult situația.

În prezent, oficialii de la Bruxelles afirmă că planul de interzicere a gazului rusesc de anul viitor rămâne în vigoare. Luna trecută, blocul format din 27 de țări a acordat o excepție pentru transportul de GNL rusesc către țări terțe, ceea ce a redus riscurile pentru livrările globale.

Ultima dată când Rusia a fost singurul furnizor de GNL către Belgia a fost la începutul anului 2021, când economiile europene abia începeau să se redreseze după pandemia de Covid și încă înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Reamintim că pe 23 iulie, Consiliul UE a aprobat definitiv un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care, după cum se menționează, „va lovi puternic energia rusă, serviciile financiare și criptomonedele”.

În același timp, Grecia a primit posibilitatea de a continua reexportul de gaz lichefiat rusesc către țări terțe, în pofida interdicției privind tranzitul de GNL din Rusia.