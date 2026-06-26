Barcelona vrea să tripleze taxa pentru turiștii de pe navele de croazieră la 30 de euro pe zi.

Autoritățile municipale din Barcelona susțin majorarea taxei turistice pentru pasagerii navelor de croazieră, mizând pe limitarea afluxului excesiv de turiști.

Inițiativa a fost deja susținută de fracțiunile din Consiliul Municipal al Barcelonei, însă pentru ca modificările să devină lege, acestea trebuie încă aprobate de Parlamentul Cataloniei, transmite euronews.com.

Dacă va fi aprobată, taxa va fi aproape triplată – până la 30 de euro pe zi. În prezent, pasagerii navelor de croazieră care petrec în oraș mai puțin de 12 ore plătesc 11 euro: 5 euro taxă municipală și 6 euro taxă regională.

Tariful majorat se va aplica doar croazierelor care intră în port și stau la cheu mai puțin de 12 ore: criticii consideră că astfel de curse aduc economiei locale un beneficiu minim în comparație cu neajunsurile pe care le generează.

Rutele care încep sau se termină în Barcelona nu vor plăti taxa majorată, deoarece aceste curse aduc orașului un efect economic mult mai mare, prin cazarea în hoteluri, utilizarea transportului și alte servicii.

Autoritățile discută încă scopul exact al majorării acestei taxe. Mark Serra, din partidul de stânga BComú, a subliniat că creșterea taxei nu trebuie să se reducă doar la dorința de a suplimenta bugetul.

Potrivit lui, măsura trebuie să aibă un rol de descurajare pentru acest tip de turism și să clarifice poziția Barcelonei față de intrările navelor de croazieră în portul său, transmite publicația locală APD.

Alte partide insistă asupra introducerii unei limite stricte privind numărul pasagerilor de croazieră care sosesc anual în oraș, însă consiliul municipal afirmă că o astfel de măsură este mult mai dificil de implementat.

Pasagerii navelor de croazieră reprezintă în sezonul de vârf 7,5% din vizitatorii zilnici ai orașului; în medie, aceștia petrec în Barcelona 5,7 ore.

Consiliul Mondial pentru Călătorii și Turism (WTTC) și-a exprimat îngrijorarea față de această inițiativă, avertizând că măsura ar putea slăbi competitivitatea orașului și ar putea avea consecințe neprevăzute pentru economia locală.

„Înțelegând cât de dificil este să gestionezi o destinație de nivel mondial, observăm totuși că această propunere [...] ar putea pune Barcelona într-o poziție necompetitivă în comparație cu alte porturi mediteraneene”, a declarat președinta și directorul general WTTC, Gloria Guevara.

„Datele colectate de WTTC pentru alte destinații arată că o creștere bruscă a taxelor rareori produce efectul dorit. Cheltuielile suplimentare pentru turiștii care vin în Barcelona vor reduce probabil contribuția economică totală a industriei croazierelor, deoarece călătorii își vor schimba modelele de cheltuieli pe uscat.”

Ea a adăugat că Barcelona este unul dintre principalele porturi de bază pentru croaziere din lume, primind anual aproximativ 4 milioane de pasageri și asigurând cheltuieli locale medii de aproximativ 255 de euro per pasager de port de bază – unul dintre cele mai ridicate niveluri din lume.

„Impactul general al unor astfel de măsuri poate fi foarte semnificativ nu doar din punctul de vedere al cererii din partea turiștilor, ci și în ceea ce privește veniturile fiscale care susțin economia locală și regională. Doar industria croazierelor a virat în 2024 în bugetul Consiliului Municipal al Barcelonei 11,9 milioane de euro în taxe”, a adăugat ea.