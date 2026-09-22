Bandele de români fură pe scară largă beneficiile sociale ale americanilor cu ajutorul skimmerelor.

Procurorii americani susțin că un cetățean român, care fusese deja deportat de două ori din SUA, a instalat un dispozitiv pentru furtul datelor de pe carduri bancare într-un magazin 7-Eleven din Toledo, statul Ohio.

Potrivit anchetei, bărbatul făcea parte dintr-o grupare infracțională din California, condusă de un cetățean român poreclit „Piranha”. Grupul, susțin procurorii, sustrăgea bani de pe cardurile EBT utilizate pentru primirea ajutoarelor sociale în cadrul programului SNAP, relatează profit.ro.

Potrivit The Wall Street Journal, astfel de grupări românești activează în diferite state ale SUA și exploatează vulnerabilitatea cardurilor cu bandă magnetică. O parte din fondurile sustrase este convertită în criptovalută și trimisă în România, unde banii sunt investiți în imobiliare, jocuri de noroc și sunt transmiși către reprezentanții lumii criminale, potrivit autorităților.

Din 2020, zeci de cetățeni români au fost trași la răspundere penală pentru furtul datelor de pe cardurile de ajutoare sociale în diferite orașe din SUA. Peste 50 de persoane, multe dintre ele având legături cu România, au fost puse sub acuzare în sudul Californiei.

Răufăcătorii folosesc skimmere, care la exterior aproape că nu se deosebesc de terminalele obișnuite și citesc numărul contului și codul PIN.

Potrivit Departamentului Agriculturii al SUA, din octombrie 2022 până în decembrie 2024, guvernul federal a înlocuit ajutoarele sustrase în valoare de 360 de milioane de dolari pentru 754 de mii de gospodării.

Într-unul dintre cazuri, un cetățean român a încercat să reintre în SUA într-o ambulanță mexicană, dându-se drept un american rănit. Anchetatorii au stabilit că acesta făcea parte dintr-un grup care, cu ajutorul unor carduri false, a retras în Los Angeles 105 mii de dolari din conturile deținătorilor de carduri EBT din New York. Potrivit Secret Service, în cadrul celor 70 de verificări în SUA au fost confiscate 694 de dispozitive de copiere a datelor, prevenind, potrivit estimărilor instituției, fraude în valoare de circa 720 de milioane de dolari.

Într-un dosar din Ohio, patru cetățeni români se află în arest, în timp ce presupusul lider al grupului a fost pus sub acuzare, dar nu a fost arestat. Toți patru și-au declarat nevinovăția, iar procesul lor urmează să aibă loc în ianuarie.

Autoritățile din Ohio au introdus în mai funcții suplimentare de blocare a cardurilor SNAP, iar legislativul statului a adoptat o lege privind utilizarea cardurilor cu cip pentru plățile sociale.