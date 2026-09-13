Banca Revolut a transmis escrocilor datele clienților, confundând mesajul cu o solicitare din partea autorităților.

Neobanca britanică Revolut le-a transmis escrocilor informații care conțineau datele personale ale clienților, confundând o solicitare falsă din partea autorităților de stat cu una autentică.

Despre aceasta relatează Reuters, scrie meduza.io.

Solicitarea, au declarat reprezentanții băncii pentru agenție, a fost trimisă de la o adresă de e-mail care aparținea într-adevăr unei structuri de stat. Verificarea inițială a confirmat autenticitatea mesajului, iar datele solicitate au fost transmise. Ulterior însă banca a contactat oficialii și s-a constatat că solicitarea fusese trimisă de escroci, au relatat cei de la Revolut.

Revolut a dat asigurări că au fost luate toate măsurile de securitate necesare, iar clienții afectați de scurgerea de date au fost avertizați despre cele întâmplate. Sistemele Revolut și fondurile clienților, au subliniat reprezentanții băncii, nu au fost afectate. Banca nu a dezvăluit alte detalii, inclusiv numărul clienților ale căror date ar fi putut ajunge la escroci.

TechCrunch, la rândul său, scrie că datele compromise includeau data nașterii clienților, adresa poștală și adresa de e-mail, precum și numerele de telefon, dar și copii ale actelor lor de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere.

Expertul în securitate cibernetică ZachXBT, care își păstrează anonimatul, consideră că ținta escrocilor erau clienții înstăriți ai Revolut.

Banca Revolut a fost fondată în 2015. Acum este unul dintre actorii cu cea mai rapidă creștere de pe piața startup-urilor fintech. Compania are 80 de milioane de clienți; Revolut activează în peste 30 de țări ale lumii. În septembrie, compania a obținut o licență bancară în SUA.

TechCrunch menționează că Revolut, potrivit unor date neconfirmate oficial deocamdată, se pregătește pentru o ofertă publică inițială. Compania ar putea fi evaluată la 200 de miliarde de dolari în cadrul IPO-ului, scrie publicația.