Banca Națională a României consideră că imobiliarele din țară sunt subevaluate

Imobiliarele din România, în iunie 2026, sunt subevaluate, însă vânzările scad.

Această informație este prezentată în raportul Băncii Naționale a României, scrie logos-pres.md.

„Prețurile locuințelor sunt sub nivelul indicatorilor fundamentali economici atât la nivel național, cât și în București. Indiferent de metodologia folosită pentru evaluarea gradului de supraevaluare sau subevaluare, rezultatele indică constant o subevaluare a pieței imobiliare rezidențiale. Acest lucru arată că prețurile actuale rămân sub nivelul justificat de indicatorii fundamentali economici”, susține regulatorul.

Totodată, „dizbalanța dintre cerere și ofertă, combinată cu modificările fiscale și situația economică generală, a condus la încetinirea activității pe piața imobiliară rezidențială. Astfel, în 2025 numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut cu 5,4%, iar în primele trei luni ale anului 2026 s-a înregistrat o scădere mai accentuată — de 17,1% anual. O dinamică similară a fost observată atât în București (-16,6%), cât și în restul țării (-17,4%)”, constată Banca Națională a României.