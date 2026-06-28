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eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Iunie 2026, 19:36
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Banca Europeană de Investiții va acorda companiei Airbus cel mai mare credit din istorie

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un credit de 3 miliarde de euro companiei Airbus, cu scopul de a consolida baza industrială a Europei în contextul concurenței globale din partea unor țări precum SUA și China.

Banca Europeană de Investiții va acorda companiei Airbus cel mai mare credit din istorie.
Banca Europeană de Investiții va acorda companiei Airbus cel mai mare credit din istorie.

Compania Airbus a semnat cu Banca Europeană de Investiții un acord pentru un credit inițial de 1 miliard de euro, parte a unui pachet de finanțare mai amplu, în valoare de 3 miliarde de euro, transmite eurointegration.com.ua.

„Acordul vizează dezvoltarea avantajului tehnologic al liderului european în aviația comercială și de apărare. Acesta va contribui direct la consolidarea leadership-ului tehnologic al Europei și a măiestriei sale de producție, care reprezintă fundamentul securității economice”, se arată într-un comunicat al băncii.

Finanțarea va susține investițiile planificate de Airbus până în 2030 în tehnologii avansate și sisteme integrate pentru aviația comercială, precum și în sisteme de securitate și apărare.

Datorită proiectelor investiționale concrete din Franța, Germania și Spania, aceasta va extinde ecosistemele aerospațiale și de apărare ale Europei.

Finanțarea de 3 miliarde de euro reprezintă cel mai mare credit corporativ aprobat vreodată de Banca Europeană de Investiții.

Banca Europeană de Investiții va acorda companiei Airbus cel mai mare credit din istorie

Banca Europeană de Investiții va acorda companiei Airbus cel mai mare credit din istorie

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