Banca Centrală Europeană a prezentat variantele finale ale designului noilor bancnote euro.

Au fost prezentate variantele finale ale designului noilor bancnote euro. Acum europenii trebuie să decidă dacă vor fi reprezentați de oameni de știință și artiști sau de natură.

În total, BCE a primit 1.200 de schițe, dar în final a redus lista de idei la două direcții tematice — cultura europeană și natura europeană, informează bb.lv.

În primul grup au fost incluse personalități care au lăsat o amprentă semnificativă în istoria artei, muzicii, științei și literaturii. În al doilea — râuri și păsări, simboluri ale biodiversității europene și necesității protejării acesteia, relatează „Euronews”.

BCE deschide votul

Zece proiecte finaliste au fost prezentate de președinta BCE, Christine Lagarde, care a îndemnat europenii să participe activ la alegerea noilor bancnote.

Se poate vota aici. Pentru fiecare dintre cele două teme au fost dezvoltate câte cinci designuri diferite, în stiluri grafice variate: unele mai moderne și minimaliste, altele mai apropiate de personajele și obiectele reprezentate.

Șase figuri cheie ale istoriei

Dacă va câștiga direcția dedicată culturii, noile bancnote vor prezenta unele dintre cele mai influente figuri din istoria Europei.

Pe bancnota de 5 euro va fi reprezentată soprana Maria Callas.

Bancnota de 10 euro va fi dedicată compozitorului german Ludwig van Beethoven, iar cea de 20 de euro — laureatei Premiului Nobel pentru fizică și chimie, Maria Curie.

Pe bancnota de 50 de euro va apărea Cervantes, autorul „Don Quijote”, unul dintre cele mai importante romane ale literaturii mondiale.

Valoarea nominală cea mai mare va fi dedicată două figuri emblematice ale gândirii europene: Leonardo da Vinci — pe bancnota de 100 de euro, și Bertha von Suttner, laureată a Premiului Nobel pentru Pace — pe bancnota de 200 de euro.

Păsările — simboluri ale Europei

Varianta alternativă mizează pe natură. Pe fiecare bancnotă este ilustrată o specie de pasăre europeană pe fundalul unui peisaj fluvial, iar pe verso — imagini ale unor instituții cheie ale UE.

În serie sunt prevăzuți un pițigoi lângă Parlamentul European, un zimbru lângă Comisia Europeană, o privighetoare lângă BCE, o barză albă lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene, o ciocănitoare lângă Consiliul European și Consiliul UE și, în final, corbul de mare alb lângă Curtea de Conturi Europeană.

După încheierea consultărilor și stabilirea proiectului câștigător, BCE va trece la etapele tehnice de pregătire a emiterii noilor bancnote.



