Bagajul de mână gratuit și compensații: UE a aprobat reguli noi pentru pasagerii curselor aeriene.

Legiuitorii europeni au aprobat definitiv regulile actualizate pentru transportul aerian de pasageri, după zece ani de negocieri cu țările UE și industria aviatică.

Marți, Parlamentul European a aprobat regulile actualizate ale UE privind drepturile pasagerilor aerieni. Aceștia vor putea în continuare să transporte gratuit bagajul de mână și să primească compensații financiare în cazul întârzierii zborului cu cel puțin trei ore, scrie euronews.com.

Aproape toți deputații au susținut acordul încheiat cu statele UE după negocieri de peste un deceniu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 646 de voturi „pentru”, 12 „împotrivă” și trei abțineri.

În prezent, pasagerii aerieni din Europa au dreptul la o compensație între 250 și 600 de euro, dacă zborul este anulat sau întârziat cu mai mult de trei ore. Noul document nu modifică această prevedere și precizează că transportatorii vor plăti 300 de euro pentru zborurile cu o distanță mai mare de 3.500 de kilometri și 600 de euro dacă întârzierea depășește patru ore sau zborul este anulat.

Pasagerii vor avea nouă luni pentru a depune cererea de compensație, iar companiile aeriene 30 de zile pentru a plăti banii sau pentru a invoca circumstanțe extraordinare pentru a evita plata.

Regulile clarifică și modul de taxare a bagajului de mână în UE. Pasagerii au în continuare dreptul să transporte gratuit un obiect personal cu dimensiunile de 40 cm pe 30 cm pe 15 cm.

În prezent, companiile aeriene low-cost, precum Ryanair sau EasyJet, percep taxe suplimentare pentru valize mici pe roți, cum ar fi o geantă mică sau un rucsac.

Totuși, conform noii reglementări, toate companiile aeriene sunt obligate să afișeze deja în prima etapă a rezervării, pe site-urile intermediare și în motoarele de căutare, tariful care include transportul bagajului de mână. În același timp, ele pot oferi bilete mai ieftine pasagerilor care aleg voluntar să călătorească fără bagaj de mână.

Pasagerilor nu li se va mai putea percepe o taxă suplimentară pentru corectarea greșelilor în scrierea numelui, iar la înregistrare vor avea dreptul la un bilet de îmbarcare digital, fără cereri suplimentare și fără obligația de a crea un cont de utilizator sau de a instala o aplicație specială.

Regulamentul UE privind protecția drepturilor pasagerilor a fost trimis spre revizuire încă din 2013. De atunci, legiuitorii europeni au urmărit extinderea drepturilor privind transportul bagajelor și garanții suplimentare pentru pasageri în caz de întârzieri ale zborurilor, confruntându-se cu opoziția unor state membre UE și a industriei aviatice.

Noile reguli vor intra în vigoare în 2027.