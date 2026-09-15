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rbc.ua logorbc
15 Septembrie 2026, 08:42
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Avioane NATO au doborât în Lituania o dronă care a pătruns în țară

În noaptea de 14 spre 15 septembrie, în Lituania a fost declarat nivelul "galben" de amenințare aeriană din cauza unei drone care a încălcat spațiul aerian. La scurt timp, avioanele de vânătoare NATO au doborât-o.

Avioane NATO au doborât în Lituania o dronă care a pătruns în țară.
Avioane NATO au doborât în Lituania o dronă care a pătruns în țară.

Acest lucru a fost anunțat de președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, pe rețeaua socială X, scrie rbc.ua, cu referire la delfi.lt.

Potrivit presei, în noaptea de 15 septembrie, forțele armate ale Lituaniei au avertizat cu privire la o potențială amenințare aeriană. Curând s-a aflat că motivul a fost o dronă care a pătruns în țară.

Ulterior, șeful Centrului Național de Gestionare a Crizelor, Vilmantas Vitkauskas, a anunțat că drona a fost distrusă.

"Da, acum un minut am primit informația despre distrugerea cu succes a dronei", a spus el

Mai târziu, Centrul a precizat că drona a fost distrusă în districtul Kaišiadorys, în apropierea satului Pratkūnai. Potrivit datelor preliminare, aparatul fără pilot a intrat în spațiul aerian al Lituaniei de pe teritoriul Belarusului.

După ceva timp, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a confirmat oficial că deasupra țării se afla o dronă, iar avioanele de vânătoare NATO au distrus-o cu succes.

"Drona care tocmai a intrat în spațiul aerian al Lituaniei a fost distrusă de avioanele de vânătoare NATO. Le mulțumesc militarilor aliați pentru reacția promptă. În condițiile intensificării agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, această pregătire este vitală pentru regiunea noastră. Împreună cu aliații noștri din NATO, Lituania își va apăra spațiul aerian", a rezumat el.

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