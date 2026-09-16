Averea lui Trump a crescut cu 2,7 miliarde de dolari după alegerile din 2024.

Averea președintelui SUA, Donald Trump, a crescut cu 2,7 miliarde de dolari, ajungând la 7 miliarde de dolari, comparativ cu perioada de dinaintea alegerilor din 2024.

Forbes relatează acest lucru Forbes. Potrivit revistei, președintele american a reușit să câștige sume semnificative datorită tranzacțiilor cu companii străine, precum și investițiilor în criptomonede. „Nimeni în istoria Americii nu a câștigat atât de mult din politică”, notează publicația.

La creșterea averii au contribuit și investițiile în sectorul energetic. Potrivit CNBC, activele investiționale ale lui Donald Trump în giganții petrolieri și de gaze (Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Occidental Petroleum și alții) s-au scumpit cu milioane de dolari de la începutul operațiunii militare a SUA împotriva Iranului.

În martie, Forbes estima averea președintelui SUA la 6,5 miliarde de dolari, menționând o creștere de 1,4 miliarde de dolari de la preluarea celui de-al doilea mandat prezidențial.