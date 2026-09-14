Avaria la o conductă petrolieră saudită amenință cu pierderea a 4% din livrările mondiale.

Prelungirea opririi conductei petroliere „Est - Vest" ar putea duce la o scădere cu 4% a livrărilor mondiale de petrol. Nu se știe cât va dura reparația conductei, oprită după atacul houthiților.

Dacă în următoarele zile Riadul nu va relua funcționarea conductei petroliere „Est - Vest”, Arabia Saudită se va confrunta cu o lipsă de rezerve de petrol pentru export, relatează duminică, 13 septembrie, agenția Reuters, citând surse informate de pe piața petrolieră. Potrivit estimărilor acestora, situația ar putea duce la o scădere cu 4 procente a livrărilor mondiale, scrie dw.com.

Autoritățile saudite nu au oferit informații complete despre amploarea pagubelor produse la conducta petrolieră în urma atacului cu drone și despre termenele pentru reluarea pompării petrolului.

Funcționarea conductei a fost suspendată la 11 septembrie; Ministerul Energiei al țării susținea că această decizie a fost luată ca „măsură de precauție” după atacurile cu drone de pe teritoriul Irakului asupra provinciilor Riad și Medina.

Potrivit unuia dintre interlocutorii Reuters, reparațiile ar putea dura cinci-șase săptămâni. O altă sursă consideră că lucrările de reparație pot fi finalizate mai repede, iar pomparea petrolului poate începe chiar înainte de încheierea acestora.

Conducta petrolieră „Est - Vest” se întinde pe 1.200 km și leagă principalele zăcăminte petroliere din estul țării de portul Yanbu de la Marea Roșie. Datorită acestei rute, Riadul poate expedia milioane de barili de petrol pe zi fără a utiliza Strâmtoarea Ormuz, unde circulația a fost restricționată de Iran.