Autoritățile unei provincii din Turcia au interzis hrănirea animalelor fără stăpân.

Autoritățile din provincia turcă estică Erzurum au interzis hrănirea animalelor fără stăpân pe străzi, în conformitate cu decizia Consiliului Provincial pentru Protecția Animalelor.

Consiliul a adoptat această decizie în cadrul unei ședințe prezidate de guvernatorul Aydin Baruș, transmite eurointegration.com.ua.

În declarație se menționează că hrănirea poate duce la concentrarea animalelor fără stăpân în anumite zone, la stabilirea și înmulțirea lor acolo.

Municipalitățile districtuale vor controla respectarea acestei interdicții.

Șefii de cartiere, subdiviziunile poliției și jandarmeriei trebuie să identifice animalele fără stăpân și să informeze municipalitățile competente despre acestea.

Guvernatorii de districte vor transmite lunar rapoarte privind controalele și activitățile aferente către Direcția pentru Protecția Naturii și Parcuri Naționale din Erzurum.

Această decizie a fost adoptată pe fondul discuțiilor privind atitudinea Turciei față de animalele fără stăpân, după modificarea Legii privind protecția animalelor în 2024.

Aceste modificări au atribuit municipalităților și altor autorități locale o responsabilitate mai mare pentru capturarea câinilor fără stăpân, precum și pentru asigurarea adăpostului și îngrijirii acestora.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Silviculturii, ulterior au fost emise reguli care stabilesc procedura de capturare a animalelor fără stăpân, transportarea lor la adăposturi și îngrijirea acestora.

În august 2025, Uniunea Barourilor din Turcia a avertizat că capturarea animalelor fără stăpân a căpătat un caracter masiv. Aceasta a dat exemple de moarte a animalelor în adăposturi din cauza îngrijirii necorespunzătoare, precum și relatări despre tratament neglijent, hrană insuficientă și condiții proaste în timpul transportării.

În recomandările sale juridice generale, Federația pentru Protecția Drepturilor Animalelor (HAYTAP) a susținut că hrănirea animalelor fără stăpân nu constituie infracțiune în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția animalelor. Aceasta a îndemnat autoritățile locale să colaboreze cu voluntarii, susținând totodată crearea unor locuri special amenajate pentru hrănire și stabilirea unui program de hrănire.