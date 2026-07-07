Autoritățile intenționează să anuleze documentele de autorizare false.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării continuă politica de reducere a reglementărilor excesive în sectorul privat prin optimizarea sistemului de documente permisive.

Ministerul a elaborat un proiect amplu, care include modificări la 29 de hotărâri de Guvern. Documentul a fost supus consultărilor publice, transmite logos-pres.md.

Acesta prevede anularea așa-numitelor documente ascunse de autorizare, care se aplică suplimentar celor prevăzute de Legea privind reglementarea activității antreprenoriale prin autorizare și sunt impuse afacerilor pe lângă Nomenclatorul oficial al documentelor de autorizare, anexat la legea respectivă.

Astfel, se propune abrogarea Regulamentului privind importul, depozitarea, comercializarea și utilizarea mijloacelor de protecție fitosanitară și a îngrășămintelor; hotărârea de Guvern privind aprobarea listei materiilor prime farmaceutice, materialelor, produselor, ambalajelor primare și secundare utilizate în fabricarea și producția medicamentelor, precum și simplificarea generală a condițiilor de activitate a farmaciilor și altele.

Va fi abrogat și Regulamentul privind modul de aplicare a listei lucrărilor pentru care pot fi stabilite adaosuri compensatorii pentru condiții de muncă nefavorabile.

Se propune interzicerea exploatării vehiculelor cu numere de înmatriculare pe fond galben, anularea registrului de înregistrare a instrucțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă, lista documentelor pentru obținerea subvenției în cadrul direcției „Stimularea dezvoltării agroturismului și/sau turismului vinicol” și altele.