theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
7 Iulie 2026, 23:33
166
Copiază linkul
Link copiat

Autoritățile intenționează să anuleze documentele de autorizare false

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării continuă politica de reducere a reglementărilor excesive în sectorul privat prin optimizarea sistemului de documente permisive.

Autoritățile intenționează să anuleze documentele de autorizare false.
Autoritățile intenționează să anuleze documentele de autorizare false.

Ministerul a elaborat un proiect amplu, care include modificări la 29 de hotărâri de Guvern. Documentul a fost supus consultărilor publice, transmite logos-pres.md.

Acesta prevede anularea așa-numitelor documente ascunse de autorizare, care se aplică suplimentar celor prevăzute de Legea privind reglementarea activității antreprenoriale prin autorizare și sunt impuse afacerilor pe lângă Nomenclatorul oficial al documentelor de autorizare, anexat la legea respectivă.

Astfel, se propune abrogarea Regulamentului privind importul, depozitarea, comercializarea și utilizarea mijloacelor de protecție fitosanitară și a îngrășămintelor; hotărârea de Guvern privind aprobarea listei materiilor prime farmaceutice, materialelor, produselor, ambalajelor primare și secundare utilizate în fabricarea și producția medicamentelor, precum și simplificarea generală a condițiilor de activitate a farmaciilor și altele.

Va fi abrogat și Regulamentul privind modul de aplicare a listei lucrărilor pentru care pot fi stabilite adaosuri compensatorii pentru condiții de muncă nefavorabile.

Se propune interzicerea exploatării vehiculelor cu numere de înmatriculare pe fond galben, anularea registrului de înregistrare a instrucțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă, lista documentelor pentru obținerea subvenției în cadrul direcției „Stimularea dezvoltării agroturismului și/sau turismului vinicol” și altele.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici