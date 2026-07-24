Autoritățile din România investighează avarierea unei nave în Marea Neagră: Sunt luate în calcul două versiuni.

O navă comercială care transporta cărbune din SUA către Ucraina a transmis un semnal de urgență în timpul navigației în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră.

Potrivit datelor preliminare, avaria ar fi fost cauzată de o coliziune cu o dronă marină sau de explozia unei mine marine, informează Digi24, scrie rupor.md.

Incidentul a avut loc în noaptea de 23 spre 24 iulie, la aproximativ 40 de kilometri sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Nava Christiana B, sub pavilionul Liberiei, a plecat din portul american Norfolk și se îndrepta spre Ucraina cu o încărcătură de cărbune.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență din România, echipajul a raportat inițial avarierea navei și posibila necesitate de evacuare. Ulterior, autoritățile au activat imediat serviciile de salvare.

În zona incidentului au fost trimise navele de salvare SAR APOLLO și SAR ARTEMIS ale Agenției Române pentru Salvarea Vieților Omenești pe Mare (ARSVOM). De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a efectuat un zbor de recunoaștere pentru evaluarea situației.

Ulterior, căpitanul navei a anunțat că nu există victime în rândul echipajului și că evacuarea nu mai este necesară. Nava este capabilă să continue singură deplasarea spre țărm, unde vor fi efectuate verificări tehnice și reparații.

Potrivit evaluării preliminare a autorităților române, avaria la cala de marfă nr. 6 ar fi fost cauzată fie de impactul unei drone marine, fie de explozia unei mine marine. Cauzele finale ale incidentului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Acesta este al doilea incident similar în Marea Neagră în ultimele zile. Pe 21 iulie, nava GAS LISBON, tot sub pavilionul Liberiei și transportând gaz petrolier lichefiat, a luat foc după o explozie la bord, la aproximativ 26 de kilometri de Sfântu Gheorghe. Atunci, întreg echipajul a fost salvat, însă trei marinari au fost răniți, unul dintre ei decedând ulterior în spital.