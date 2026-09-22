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bbc.com logobbc
22 Septembrie 2026, 14:40
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Autoritățile din Columbia Britanică au dat în judecată OpenAI din cauza unui atac armat la o școală

Guvernul provinciei canadiene Columbia Britanică a dat în judecată dezvoltatorul ChatGPT, compania OpenAI și pe directorul acesteia, Sam Altman, din cauza atacului armat din orașul Tumbler Ridge.

Autoritățile din Columbia Britanică au dat în judecată OpenAI din cauza unui atac armat la o școală.
Autoritățile din Columbia Britanică au dat în judecată OpenAI din cauza unui atac armat la o școală.

Atunci au murit 9 persoane, inclusiv atacatoarea.

Reclamantul susține că tragedia ar fi putut fi prevenită dacă OpenAI ar fi avertizat poliția că atacatoarea a folosit ChatGPT pentru a se pregăti de crime. Procesul a fost intentat în SUA, la o instanță federală din statul California, scrie bbc.com.

Tragedia de la liceul din orașul Tumbler Ridge s-a produs la 10 februarie 2026. Atunci, fosta elevă a școlii, Jessie Van Rootselaer, în vârstă de 18 ani, a ucis 5 elevi și un profesor. Ea a rănit, de asemenea, 27 de persoane, după care s-a sinucis. Înainte de a veni la școală, ea și-a împușcat mortal acasă mama și fratele vitreg în vârstă de 11 ani.

Pentru planificarea atacului asupra școlii, Jessie Van Rootselaer a folosit ChatGPT. Primul său cont ChatGPT a fost blocat de OpenAI pentru propagarea violenței cu jumătate de an înainte de tragedie, însă tânăra și-a deschis un cont nou. După acest caz, împotriva OpenAI au fost depuse încă peste 30 de acțiuni separate din partea familiilor celor decedați, ale victimelor și ale martorilor. În aprilie, Sam Altman a publicat o scrisoare deschisă. El și-a cerut scuze pentru faptul că firma sa nu a avertizat poliția.

Autoritățile din Columbia Britanică solicită de la pârât plata unor compensații, inclusiv pentru cheltuielile medicale și pentru construcția unei școli noi în locul celei care este demolată după atacul armat. Reclamantul solicită o ordonanță judecătorească ce ar obliga OpenAI să schimbe complet abordarea privind moderarea și procesarea dialogurilor din ChatGPT care pot conduce la violență.

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