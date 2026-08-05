Autoritățile din China înăspresc pentru cetățeni regulile de ieșire din țară.

Consiliul de Stat al RPC a publicat noi reguli privind ieșirea și intrarea în țară, care extind atribuțiile autorităților în ceea ce privește limitarea deplasărilor.

Modificările vizează gestionarea activității transfrontaliere în ansamblu, dar, mai ales, înăspresc controlul asupra exodului „talentelor, tehnologiilor, informațiilor și datelor din rețelele sociale”, care intră acum în sfera asigurării securității naționale. Despre aceasta scrie, miercuri, publicația taiwaneză Taipei Times.

Noile reguli, care vor intra în vigoare pe 15 septembrie, constau din 19 capitole. Conform acestora, persoanele care pleacă trebuie să prezinte „motive adevărate și legale”. Vameșii primesc dreptul să pună întrebări despre scopurile declarate ale călătoriilor și să verifice datele electronice de pe telefoanele mobile. Autoritățile, inclusiv cele regionale, vor putea interzice cetățenilor să părăsească țara pentru o perioadă de până la trei ani, dacă vor stabili că aceștia s-au implicat în străinătate într-o activitate dăunătoare securității naționale sau intereselor.

Persoanele care vor încălca regulile de export sau ai comerțului cu tehnologii, potrivit noilor prevederi, vor fi trași la răspundere pentru amenințarea la adresa securității industriale sau tehnologice a RPC. Ei se pot confrunta cu interdicții, inclusiv privind plecarea angajaților, din partea instituțiilor de profil, inclusiv Ministerul Comerțului. Totodată, regulile înăspresc controlul asupra intermediarilor care organizează plecări în străinătate legate de instruire și imigrație.