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digi24.ro logodigi24
8 Iulie 2026, 12:08
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Autoritatea Vamală Română anunță că nu a confiscat cocaină ambalată cu fotografia lui Zelenski: Informația e falsă

Autoritatea Vamală a României susține că informațiile răspândite pe Internet despre confiscarea a 75 de kilograme de cocaină, ambalată în pachete cu fotografia președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, nu corespund realității.

Autoritatea Vamală Română anunță că nu a confiscat cocaină ambalată cu fotografia lui Zelenski: Informația e falsă.
Autoritatea Vamală Română anunță că nu a confiscat cocaină ambalată cu fotografia lui Zelenski: Informația e falsă.

„În mediul online circulă o „ştire” potrivit căreia Autoritatea Vamală Română ar fi confiscat 75 kg de cocaină ambalată în pachete purtând fotografia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Această informaţie este FALSĂ. Instituţia noastră nu a desfăşurat nicio astfel de acţiune şi nu a emis nicio comunicare pe acest subiect”, se arată într-un comunicat al instituției, transmite Digi24.

Serviciul Vamal a mai comunicat că pe imaginea falsificată a fost aplicată ilegal emblema oficială a instituției.

De asemenea, în rețea circulă un screenshot falsificat, care imită site-ul oficial al instituției, precum și un „comunicat de presă” pe care serviciul nu l-a publicat niciodată.

Reprezentanții instituției au îndemnat cetățenii să verifice informațiile doar din surse oficiale și de încredere.

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