Autocisternă din Republica Moldova, cuprinsă de flăcări după un accident în România.

O autocisternă cu numere de înmatriculare din Republica Moldova a luat foc după un accident rutier grav pe traseul DN2A, nu departe de orașul Hârșova, în județul Constanța.

După ce a intrat în coliziune cu utilajul agricol, cisterna a luat foc, iar autoritățile române au instituit o zonă de siguranță cu o rază de 800 de metri, transmite realitatea.md.

Potrivit Inspectoratului de Poliție al județului Constanța, accidentul a avut loc în jurul orei 12:30. Conform datelor preliminare, au fost implicate un ansamblu de vehicule înmatriculat în Republica Moldova, format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă tip cisternă, și un buldoexcavator.

În urma impactului, autocisterna a luat foc. Incendiul a fost însoțit de un fum dens. Așa cum în apropierea locului incidentului se află două stații de alimentare cu combustibil, autoritățile au împrejmuit zona pentru a exclude riscul pentru participanții la trafic și pentru locuitorii din zonele învecinate.

Șoferul autocisternei a fost transportat conștient la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța. Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a anunțat că traficul rutier este complet oprit pe ambele sensuri ale DN2A, la ieșirea din Hârșova spre Constanța, iar circulația este deviată pe rute ocolitoare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, ținând cont de natura încărcăturii transportate de autocisternă, a fost creată o zonă de siguranță cu o rază de 800 de metri. Cele mai apropiate locuințe se află la aproximativ trei kilometri de locul accidentului, astfel încât, în prezent, nu există un pericol direct pentru populație.