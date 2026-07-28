Austria va crește durata serviciului militar obligatoriu

Reforma serviciului militar obligatoriu în Austria prevede desfășurarea exercițiilor pe teren după o pregătire de bază de șase luni.

Coaliția de guvernare a convenit asupra amendamentelor, dar acestea trebuie încă aprobate de Parlament.

Austria dorește să prelungească durata serviciului militar obligatoriu cu trei luni, până la nouă luni. Anunțul a fost făcut luni, 27 iulie, de guvernul Austriei. Decizia a fost precedată de negocieri îndelungate în coaliția formată din Partidul Popular Austriac conservator (ÖVP), Partidul Social-Democrat (SPÖ) și partidul liberal Neos, scrie dw.com.

Reforma prevede organizarea unor noi exerciții obligatorii pe teren, după o pregătire de bază de șase luni.

Exercițiile în cadrul apărării civile vor putea fi efectuate în orice moment pe parcursul a zece ani. Modelul etapizat răspunde în mare parte recomandărilor comisiei de experți. Pentru a face serviciul militar mai atractiv, se planifică introducerea zilelor de concediu. Plata ar urma să crească până la 1.000 de euro pe lună.

Cancelarul Austriei: Visul unei păci durabile în Europa s-a spulberat

Noile măsuri sunt justificate prin schimbarea condițiilor de securitate, cauzate de războiul Rusiei în Ucraina, precum și de amenințările crescânde legate de atacuri cibernetice, atacuri hibride și riscuri pentru infrastructura critică.

Visul unei păci durabile în Europa s-a spulberat odată cu începutul agresiunii ruse, a declarat cancelarul federal Christian Stocker. În acest context, Viena trebuie să întărească capacitățile de apărare ale țării. „Nu este suficient să achiziționăm echipamente noi, dacă soldații noștri nu au suficientă practică în utilizarea lor în caz de urgență”, a citat agenția Reuters.

Adoptarea amendamentelor necesită o majoritate de două treimi în parlament

Acum, coaliția formată din trei partide intenționează să obțină sprijinul Partidului Libertății din Austria (FPÖ) și al „verzilor” în parlament, deoarece pentru adoptarea amendamentelor este necesară o majoritate de două treimi. Dacă vor fi aprobate, noile măsuri ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, a transmis agenția dpa.

Modificările nu vor afecta momentan serviciul civil de nouă luni. Din 2027, durata acestuia va putea fi prelungită voluntar cu două luni. Din 2028, prelungirea va deveni obligatorie dacă nu se vor atinge țintele privind recrutarea, au anunțat autoritățile.