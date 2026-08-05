Austria a înregistrat un record de 40,8 grade Celsius, pe fondul unui nou val de caniculă în Europa.

Valurile de caniculă din această vară se rostogolesc peste Europa, una după alta, doborând, de fiecare dată, recorduri istorice. Un nou record de temperaturi ridicate a fost înregistrat marți în Austria.

În districtul vienez Stammersdorf, termometrul a indicat 40,8 grade. Astfel, a fost doborât vechiul record național din 2013, când, la Bad Deutsch Altenburg, în Austria Inferioară, au fost înregistrate 40,5 grade Celsius, transmite Euronews.

Prognoza meteorologilor austrieci prevede caniculă extremă și miercuri. Mai ales în estul țării, unde temperatura se va apropia din nou de pragul de 40 de grade.

În Dunăre este cel mai scăzut nivel al apei din ultimii ani

Valurile de căldură prelungite și seceta afectează și navigația. Din cauza nivelului extrem de scăzut al apei în Dunăre, transportul maritim pe multe porțiuni ale fluviului este serios limitat. Croazierele fluviale, în multe locuri, se desfășoară, de asemenea, cu restricții mari.

În același timp, luna iulie din Austria a fost, de asemenea, neobișnuit de caldă și uscată. Potrivit datelor serviciului meteorologic, în unele regiuni au căzut precipitații cu până la 90 la sută sub normă pentru această lună.

Valurile de căldură apar tot mai des

De mai mulți ani, meteorologii constată că perioadele îndelungate de caniculă au început să apară tot mai frecvent. În același timp, în multe regiuni ale Europei se intensifică seceta și deficitul de umiditate. Ca urmare, suferă nu doar oamenii și natura, ci și agricultura, navigația și alimentarea cu energie.

În timp ce Austria înregistrează un nou record de temperatură, situația meteorologică din Germania rămâne, de asemenea, tensionată. În funcție de regiune, în zilele următoare sunt așteptate din nou valori maxime semnificativ peste 30 de grade. Acolo unde, în același timp, nu plouă, crește suplimentar riscul de secetă și incendii de pădure.