Australia și Noua Zeelandă ar putea primi, de asemenea, statutul de membri asociați

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că Australia și Noua Zeelandă ar putea urma exemplul Canadei și ar putea deveni „membri asociați" ai Uniunii Europene.

Despre acest lucru ea a declarat într-un interviu acordat Euronews, relatează eurointegration.com.ua.

După cum a menționat Metsola, inițiativa privind „statutul de membru asociat" cu Canada va consolida cooperarea cu țările care împărtășesc aceleași valori și va atrage noi țări în acest proces.

Ea a caracterizat statutul propus de membru asociat drept "o a treia cale" între aderarea deplină la UE și statutul de țară candidată.

„Există țări cu care dorim să ne aprofundăm relațiile. Nu am nicio îndoială că și alte țări vor fi incluse în această listă, iar altele ni se vor adresa cu solicitarea de cooperare... În astfel de vremuri de incertitudine, este important să ai prieteni", a menționat președinta Parlamentului European.

UE are deja acorduri comerciale atât cu Australia, cât și cu Noua Zeelandă, ceea ce reprezintă un potențial punct de plecare pentru o cooperare mai strânsă.

Întrebată despre detaliile tehnice privind modul exact în care va arăta statutul de membru asociat, Metsola a răspuns că negocierile se află deocamdată într-o etapă incipientă, indicând totodată aprofundarea relațiilor comerciale, accesul la materii prime critice și norme comune privind chestiuni care preocupă profund țările "care împărtășesc aceleași valori", precum rețelele sociale și protecția minorilor.

Amintim că, pe 16 septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că intenționează să colaboreze cu premierul canadian Mark Carney pentru a deschide Canadei posibilitatea de a deveni primul membru asociat al UE.