Atacul terorist din 11 septembrie: Rudele victimelor cer ca primarul New York-ului să nu participe la comemorare.

În jurul ceremoniei de comemorare dedicate celei de-a 25-a aniversări a tragediei de la locul turnurilor gemene distruse izbucnește un scandal politic.

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, nu este dorit să participe la acest eveniment.

Giovanni Galante, a cărui soție a murit în urma atentatelor „Al-Qaida”, la vârsta de 29 de ani, a devenit unul dintre inițiatorii unei petiții împotriva participării lui Mamdani. Potrivit grupului, inițiativa a strâns într-un timp scurt peste 1100 de semnături, inclusiv semnături ale cel puțin 300 de rude ale celor uciși la 11 septembrie, transmite Bild.

„Această zi este sfântă pentru noi”, a declarat Galante pentru publicația The New York Post. Potrivit acestuia, prezența lui Mamdani ar fi „profund jignitoare și nepotrivită — ca apariția unui musafir neinvitat la o ceremonie foarte personală”.

În petiție, Mamdani este criticat pentru refuzul de a condamna fără echivoc sloganul „Globalizați intifada”. Oponenții acestei formule o interpretează ca un îndemn la violență împotriva evreilor. În plus, în petiție sunt menționate legăturile anterioare ale lui Mamdani cu persoane considerate extremiste. În particular, este vorba despre contactele sale cu imamului Siraj Wahhaj. Acest controversat lider religios din New York susține ideea superiorității islamului față de democrație și consideră politica SUA față de Israel drept „cea mai mare amenințare pentru America”.

Organizatorii petiției speră ca autoritățile municipale și conducerea organizației non-profit „Memorial și muzeul 9/11” să nu îl permită pe Mamdani să participe la ceremonia de la „Ground Zero”, locul unde înainte se aflau turnurile gemene. Potrivit unui reprezentant al lui Mamdani, acesta intenționează oricum să fie prezent la ceremonia de comemorare.