Atacul din Ormuz a obligat Qatarul să mențină la capacitate minimă cea mai mare fabrică de gaze din lume.

Qatarul a suspendat încercările de a relua rapid producția la cel mai mare complex de lichefiere a gazelor naturale din lume, după atacul asupra unuia dintre petrolierele sale din Strâmtoarea Ormuz.

Conducerea QatarEnergy a organizat o serie de întâlniri după atacul de marți, în urma cărora directorul general al companiei, Saad Al-Kaabi, a decis să suspende planurile de creștere a producției la complexul Ras Laffan, au declarat surse apropiate situației, transmite epravda.com.ua citând bloomberg.com.

Din motive de securitate, complexul va funcționa la un nivel minim, iar numărul navelor care vor intra în unitate în zilele următoare va fi redus.

Această pauză este una dintre cele mai notabile consecințe ale noii escaladări a situației din jurul Strâmtorii Ormuz, după atacurile asupra mai multor nave și loviturile SUA asupra Iranului în două zile consecutive.

Amânarea creșterii producției la Ras Laffan ar putea agrava și mai mult deficitul de pe piața mondială a gazelor și concurența dintre Asia și Europa pentru volumele disponibile de GNL înainte de iarna următoare.

Prețurile spot pentru GNL în Asia depășesc deja cu peste 80% nivelul prebelic. Anul trecut, Qatarul asigura aproximativ o cincime din livrările mondiale de gaz lichefiat.

Prețurile de referință europene la gaz au crescut brusc joi, depășind 50 de euro pe megawatt-oră pentru prima dată de când SUA și Iran au încheiat luna trecută un acord temporar de pace.